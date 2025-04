Uberaba: prefeitura anuncia que empresa vai investir R$ 150 mi em expansão

A Prefeitura de Uberaba, no Triângulo Mineiro, anunciou nesta quarta-feira (16/4), que a Skala Cosméticos vai construir uma nova fábrica na cidade, gerando 500 empregos diretos e indiretos.

Segundo a prefeitura, o investimento da empresa é de R$ 150 milhões. "A empresa já está instalada em Uberaba. Será uma nova fábrica", complementou por meio de nota.

As previsões do início e término das obras não foram divulgadas pela administração municipal. A Skala, que tem 39 anos de existência, comercializa os seus produtos em cerca de 70 países.

A empresa é conhecida por seus cremes de tratamento para cabelos, em embalagens de 1kg. "A empresa conquistou, recentemente, 50% do mercado brasileiro na categoria de cremes de tratamento para cabelo", informou a nota da prefeitura.

"Com uma trajetória marcada por inovação, acessibilidade e compromisso com a sustentabilidade, a Skala se tornou a primeira marca do varejo brasileiro 100% vegana, cruelty free e com ingredientes de origem vegetal", completou a administração municipal.