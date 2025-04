Opera aposta no Brasil como mercado-chave para inovação e crescimento

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Em um mercado global cada vez mais competitivo e dominado por gigantes da tecnologia, a norueguesa Opera vem se destacando com uma estratégia ousada: apostar na personalização, na experiência do usuário e, principalmente, em mercados altamente engajados como o Brasil. Em 2024, a empresa alcançou marcos importantes, como a marca de 1 bilhão de downloads e uma receita de US$ 533 milhões, colocando-se entre os líderes mundiais do setor.

Mas para a Opera, mais do que números, o diferencial está no engajamento — e é aí que o Brasil se destaca. “O Brasil é, sem dúvida, um dos nossos mercados mais importantes. É o único país onde temos um gerente de marketing local trabalhando diretamente com a comunidade. Isso é algo que não fazemos em nenhum outro lugar do mundo”, afirma Jan Standal, vice-presidente sênior de marketing de produto da Opera.

Com mais de 25 anos de experiência no desenvolvimento de navegadores, a Opera viu sua presença no Brasil crescer de forma significativa a partir de 2019, com o lançamento do Opera GX, navegador voltado ao público gamer. “O que vimos foi fascinante: os gamers brasileiros abraçaram o produto de forma muito intensa, criaram comunidades, compartilharam dicas e fizeram com que o GX se tornasse um fenômeno por aqui”, relembra Standal.

Hoje, o navegador já é o terceiro mais usado em desktops no país, com cerca de 8% de participação. “Os dois primeiros — Chrome e Edge — já vêm pré-instalados. Então, se você olhar só para quem realmente escolhe o navegador, acreditamos que estamos liderando esse grupo no Brasil”, destaca.

No mobile, o desempenho é ainda mais expressivo. “Em janeiro deste ano, tivemos duas vezes e meia mais downloads do que o Edge. Isso em Android e iOS. Somos o navegador mais baixado nesses sistemas no Brasil”, comemora.

Inovação com DNA brasileiro

Parte do sucesso da empresa no país vem de sua disposição em dialogar com a cultura local. Durante o Carnaval, por exemplo, a Opera trabalhou com artistas brasileiros para criar temas especiais que, depois, foram levados para usuários do mundo todo. “A ideia era compartilhar um pouco do espírito do Carnaval brasileiro com o restante do mundo. Foi uma campanha que nos deu muito orgulho”, diz Standal.

Outro projeto recente que tem conquistado o público é o Opera Air, navegador voltado ao bem-estar digital. Lançado em versão de testes, ele já ultrapassou meio milhão de downloads — com o Brasil como principal fonte. “Antes de lançarmos, nossa equipe brasileira disse: ‘Isso vai bombar por aqui’. E eles estavam absolutamente certos. Os brasileiros adoraram”, conta, rindo. “É incrível como o público brasileiro se envolve com cada nova função.”

A proposta do Opera Air é simples, mas inovadora: promover ciclos de produtividade, com 55 minutos de foco (acompanhados de sons como batidas binaurais) e pausas de 5 minutos. “Nos inspiramos em uma tradição norueguesa de fazer trilhas: caminha-se por 55 minutos e faz-se uma pausa de 5. Pensamos: por que não aplicar isso ao uso da tecnologia?”, explica.

Crescimento alinhado à economia digital

A ascensão da Opera no Brasil se dá em um momento estratégico para a economia digital. Com um número crescente de usuários móveis e maior busca por ferramentas que aliem performance e bem-estar, o país oferece terreno fértil para inovações. “No Brasil, o celular é muitas vezes o principal dispositivo de acesso à internet. Isso molda completamente o jeito como o público se relaciona com a tecnologia”, analisa Standal.

Campanhas exclusivas para mobile, como o popular Shake and Win, fazem parte dessa abordagem. “Lançamos experiências que só fazem sentido para esse contexto. E os brasileiros respondem com entusiasmo. Eles não apenas usam, mas comentam, compartilham, pedem mais.”

O nível de engajamento é tão alto que surpreende até mesmo os executivos da empresa. “Os brasileiros são os usuários mais ativos do mundo quando o assunto é inteligência artificial. Eles exploram todas as ferramentas, experimentam e dão retorno. É um mercado que nos ensina muito”, afirma.

Presente e futuro no Brasil

Com empresa legalmente constituída no país e uma equipe local, a Opera já considera expandir suas operações. “Já demos o primeiro passo. Ter uma base formal e uma equipe nos ajuda a entender melhor o consumidor. Ampliar essa presença é um movimento natural conforme crescemos”, revela.

Segundo o executivo, o Brasil pode se tornar uma base importante para novos projetos. “É um mercado que está sempre pronto para testar, experimentar e nos mostrar caminhos. Às vezes, até antes de outros países mais desenvolvidos.”

Além de estratégia, há também afeição. Standal revela que já esteve no Brasil em uma turnê que passou por cidades como Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba. “Eu adorei. Tenho um carinho muito grande pelo Brasil e pelos brasileiros. E ver essa conexão com a Opera crescendo só reforça isso.”

Tecnologia com propósito

Para além dos dados e da performance, a Opera vem se posicionando como uma empresa que pensa o futuro da tecnologia com responsabilidade. O Opera Air, por exemplo, mostra essa tendência. “Não queremos apenas criar navegadores mais rápidos. Queremos que eles melhorem a vida das pessoas. Que ajudem a focar, a descansar, a trabalhar melhor”, define Standal.

Essa visão parece encontrar eco no Brasil, onde temas como saúde mental, tempo de tela e produtividade vêm ganhando espaço no debate público — especialmente entre os jovens. “É uma nova geração que não quer só performance, mas também propósito. E o Opera está aqui para entregar ambos”, finaliza.