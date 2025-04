Brasil é o maior público de navegador que promove bem-estar; conheça

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma pausa para respirar, fazer exercícios ou até melhorar o seu humor. Essa é a proposta do Opera Air, navegador que tem a promoção do bem-estar como principal diferencial. Ainda em estado de testes, o app já foi baixado mais de 500 mil vezes, a maior parte delas no Brasil – superando os Estados Unidos, que chegou a liderar a lista de usuários.

Com ferramentas para aumentar o foco, reduzir o estresse e incentivar hábitos digitais mais saudáveis, o Opera Air responde a um cenário global de sobrecarga de informações e esgotamento mental. A proposta é transformar o navegador em uma ferramenta que, além de funcional, contribua para o equilíbrio emocional e cognitivo do usuário.

Um dos principais recursos da plataforma são os boosts e paisagens sonoras desenvolvidas para estimular a concentração ou o relaxamento. As trilhas incluem música lo-fi, sons da natureza, ruídos brancos e batidas binaurais, que induzem estados cerebrais específicos por meio da frequência sonora.

Num mundo frenético, com estresse constante, alguns sinais podem revelar que a pessoa está ultrapassando limites, permitindo que o nervosismo saia do "normal" do cotidiano para tornar-se um fardo difícil de carregar. Gerd Altmann pixabay Quando isso acontece, a pessoa, em vez de sentir cansaço e tensão dentro dos padrões toleráveis, passa a demonstrar irritação, fadiga e impaciência capazes de prejudicar seu desempenho profissional e seus relacionamentos pessoais. moritz320 pixabay Veja alguns sinais de que você pode estar com o copo transbordando. Gerd Altmann pixabay 1) DESINTERESSE POR TUDO - Se nada te agrada e até as coisas ou pessoas que te deixavam feliz começam a incomodar, isso pode ser sinal de depressão ou esgotamento mental. Se o bebê chora, você leva na boa ou já não tem mais paciência? Imagem de joffi por Pixabay 2) CANSAÇO FREQUENTE - Se você está acostumado a fazer várias coisas, mas começa a sentir exaustão após um menor número de tarefas, isso pode significar que o estresse está consumindo boa parte da tua energia. Verifique se o rendimento cai nas atividades usuais. pixabay 3) DESÂNIMO PARA ENCONTRAR PESSOAS - Se você não tem motivação para encontrar ninguém, nem mesmo as pessoas mais queridas, e fica com preguiça de fazer contatos (até pela internet) , isso pode ser indicativo de ansiedade que impeça relacionamentos saudáveis. lukasbieri pixabay 4) PROBLEMAS NO SONO - Se você tem dificuldade para dormir, troca o dia pela noite, sente insônia ou tem o sono agitado, isso pode revelar depressão, estresse ou ansiedade extrema. Reprodução da Record TV 5) SENSAÇÃO DE QUE VAI EXPLODIR - Se você tem vontade de socar parede, gritar, esbravejar, com excesso de intolerância e impaciência (até velhinho de bengala te irrita, por andar devagar na tua frente), verifique se o motivo é pontual ou frequente. Pode ser ansiedade. Imagem de François BENOIS por Pixabay 6) FALTA DE CONCENTRAÇÃO - Quando você lê, vê ou ouve algo, perde trechos e precisa repetir para prestar atenção? Isso pode indicar esgotamento mental. silviarita pixabay 7) ATOS INTEMPESTIVOS - Se você começou, de repente, a agir com impulsividade, sem pensar nas consequências, e acaba até se recriminando depois pelas precipitações, isso pode ser um sinal de estresse extremo, que precisa ser controlado. gerd altmann pixabay 8) EXAGERO NA ALIMENTAÇÃO - Se você não consegue parar de comer ou beber demais, isso pode ser uma válvula de escape que acaba agravando a situação. A pessoa tenta compensar o estresse com uma comilança sem fim. Reprodução do site ipasealsaude.al.gov.br 9) EXCESSO DE COMPRAS - Outro ato compulsivo comum é o consumo de produtos nas lojas. Muitas pessoas deprimidas ou ansiosas partem para as compras sem pensar nas consequências. E acabam ficando endividadas. Izaskun Zalakain - Flickr 10) MEDO PERMANENTE - Embora a violência seja uma realidade nas grandes cidades, é necessário filtrar os pensamentos. Tomar cuidado na rua, sim. Mas pensar nisso o tempo inteiro pode indicar crise de ansiedade. Reprodução de vídeo do site band.uol.com.br Se você se enquadra em algum desses itens, verifique o que pode mudar no dia a dia para tornar sua rotina menos desgastante. Se você se enquadra em alguns desses tópicos, o ideal é buscar ajuda especializada. alexas fotos pixabay Mas, para começar, ajude a si mesmo. Anote o que te incomoda e tente repaginar sua rotina antes que outros itens também comecem a ser um incômodo para você. Faça uma lista para ter visualmente o planejamento das decisões. cromaconceptovisual pixabay Muitas vezes, a tensão emocional gera complicações físicas - é a Somatização. A pessoa transfere o mal-estar psicológico para o corpo físico. Surgem gastrite, cistite, náusea, taquicardia. Procure auxílio para sair desse labirinto. publicdomainpictures pixabay Vá ao médico para cuidar da parte física e procure um psiquiatra ou psicólogo para a parte emocional. O psicólogo poderá orientar com conversas e dinâmicas. O psiquiatra, por sua vez, é médico e pode prescrever medicamentos. gerd altmann pixabay Além de aborrecimentos e preocupações recorrentes, também podem ocorrer mudanças químicas no corpo e você pode se sentir irritado, desmotivado, triste ou ansioso por causa da falta de substâncias que dariam bem-estar. O psiquiatra cuida disso. unknownuserpanama pixabay Tente simplificar a vida. Baixe aplicativo para não ficar em fila de banco Reprodução do site ms.gov.br Evite os dias (início do mês) e os horários de maior movimento nos supermercados. Reprodução de vídeo copiada do site tribunaonline.com.br Ouça rádio no carro ou leia algo no ônibus durante os engarrafamentos, para atenuar a chateação. Rafael Alvez - Flickr Procure fazer percursos que não passem por áreas extremamente poluídas, que, além do mal à saúde física, ainda irritam e deixam a pessoa revoltada. Imagem de Emphyrio por Pixabay Sempre que tiver chance, faça uma caminhada para esperar um horário de menor movimento no transporte público, evitando plataformas lotadas. Ricardo Bastos - Flickr Vá ao shopping em dias e horários que permitam estacionar sem grande dificuldade. Duda Bairros - Flickr Arrume um tempo para relaxar, ver uma bela paisagem, espairecer e planejar a vida com calma. silviarita pixabay Voltar Próximo

Outro diferencial é o sistema de pausas inteligentes. Através de uma representação gráfica chamada Body Battery, o navegador monitora os períodos de uso e sugere intervalos com base no tempo de exposição e nas preferências do usuário. As pausas podem incluir exercícios respiratórios, meditação guiada e escaneamento corporal — todos com áudio gravado por vozes humanas, disponíveis em quatro idiomas (incluindo português) e com legendas em até 44 línguas.

Navegador sugere pausas para exercícios e relaxamentos Opera

“As ferramentas são desenvolvidas com base em princípios de atenção plena, neurociência e ergonomia digital. A proposta é que o navegador atue como um regulador do ritmo cognitivo e emocional, respeitando os limites do corpo e da mente”, explica Mohamed Salah Mourad, diretor sênior de Produto na Opera e responsável pelo projeto do Opera Air.

Aderência no mercado brasileiro

O sucesso do Opera Air no Brasil não é uma surpresa para a empresa. O país já é um dos principais mercados para outros produtos da companhia, como o Opera GX e o Opera One. Segundo os desenvolvedores, o público brasileiro se mostra receptivo a inovações em navegação e tem apresentado alta taxa de uso contínuo dos recursos de bem-estar do navegador.

“Os usuários brasileiros não apenas experimentam as funcionalidades, mas as incorporam de forma consistente a sua rotina digital. Esse comportamento nos mostrou que existe uma forte demanda por soluções que promovam equilíbrio e saúde no uso da tecnologia”, afirma Mourad

Funcionalidades do Opera air Opera

Disponível para testes gratuitos, o Opera Air está em aprimoramento e prepara novidades para melhorar a experiência de bem-estar do usuário no navegador. As novas ferramentas devem ser lançadas nos próximos meses e levam em conta sugestões e feedbacks dos usuários.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A recomendação dos desenvolvedores é que os novos usuários experimentem o navegador por, no mínimo, uma semana, para absorver os benefícios e se adaptar à proposta de uso consciente.