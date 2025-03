Opera One ganha Comandos de Guia com IA para otimizar navegação

A Opera anunciou nesta quarta-feira (26/3) o recurso Comandos de Guia com IA, que permite que a inteligência artificial Aria gerencie guias abertas no navegador Opera One. Agora, os usuários podem pedir para a IA fechar, organizar ou agrupar abas usando linguagem natural.

Para utilizar a novidade, basta acessar a Linha de Comando do Opera com o atalho Ctrl + / (Windows) ou CMD + / (Mac) e digitar comandos como “feche todas as guias da Wikipédia” ou “agrupe minhas guias do YouTube”. Com cinco ou mais guias abertas, também é possível acessar a função clicando com o botão direito em uma aba e escolhendo “Gerenciamento de Guias com IA”.

“Depois de sermos os primeiros a introduzir guias há 25 anos, continuamos a aprimorar esse recurso essencial. Agora, somos pioneiros no gerenciamento de guias com IA, expandindo os limites da tecnologia nos navegadores”, afirmou Joanna Czajka, diretora de produto da Opera.

A Opera reforça que a segurança e a privacidade foram prioridades no desenvolvimento. A IA processa apenas o comando enviado, sem acessar o conteúdo das guias, que permanecem no dispositivo do usuário.

Os Comandos de Guia com IA fazem parte da estratégia da Opera para tornar a Aria mais autônoma.

Segundo Jan Standal, vice-presidente da Opera, este é um primeiro passo para que a IA interaja diretamente com a interface do navegador. “Estamos explorando novas formas de tornar a Aria mais útil e trazer os benefícios da IA para mais perto dos usuários”, explicou.



Novas funcionalidades estão sendo testadas no ecossistema Opera Opera/divulgação

Outros avanços também estão chegando ao ecossistema Opera. Novas funcionalidades estão sendo testadas dentro do programa AI Feature Drops, incluindo melhorias na interação da Aria com compras online, pesquisas de produtos e temas relacionados a jogos. O Opera GX e o Opera Air também devem receber novidades em breve.

O Opera One se destaca por tornar os recursos de IA acessíveis, permitindo o uso gratuito das ferramentas mais recentes da Aria, a IA do Opera. Dentre as funcionalidades, estão respostas instantâneas, busca na web, análise de páginas e geração de imagens sem necessidade de conta.

