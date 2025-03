Como a inteligência artificial está impactando a convivência em condomínios

A inteligência artificial (IA) está trazendo inovações para o mercado dos mais diversos âmbitos, e essa realidade não seria diferente a moradores de condomínio.

Você já teve alguma dúvida sobre a legislação do seu prédio? Ou se poderia estender uma festa até um pouco mais tarde? Pensando em perguntas como essas, a uCondo, startup mineira especializada em tecnologia para gestão de condomínios, apresentou recentemente uma grande inovação: a Sindy, uma inteligência artificial criada para auxiliar tanto síndicos quanto moradores.

A ferramenta promete transformar o modo como as demandas são resolvidas, respondendo a dúvidas com base não só na legislação vigente, como também no regulamento interno de cada prédio.

Sindy: a assistente virtual que vai além das respostas comuns

A Sindy tem a capacidade de fornecer respostas detalhadas para questões específicas de cada condomínio. Foi desenvolvida para entender e interpretar regulamentos internos, sanando dúvidas sobre inadimplência, aluguel de imóveis, regras de convivência, uso de áreas comuns e outras situações. Por meio do WhatsApp, as pessoas podem interagir diretamente com a assistente, que oferece um serviço gratuito e acessível.

Marcus Nobre, CEO e cofundador da uCondo, explica que Sindy é constantemente atualizada, o que permite que ela evolua e aprenda com interações passadas. "Ela é treinada para lidar com as situações cotidianas, desde questões jurídicas até problemas de convivência, e têm uma grande capacidade de adaptação, o que a torna única no mercado", comenta.

De acordo com o CEO, Sindy não é uma IA simplória. Sua base tecnológica é composta por uma camada personalizada de LangChain, AI Agents e RAG, o que garante sua precisão e adaptações únicas às necessidades do setor condominial. Ao contrário de outras soluções no mercado, como as desenvolvidas por gigantes como Gemini ou ChatGPT, ela foi construída para lidar de maneira especializada, utilizando um conjunto exclusivo de dados coletados pela uCondo.

"O treinamento da Sindy é baseado em mais de mil interações reais de usuários, o que a torna capaz de entender e fornecer respostas assertivas e contextualizadas", afirma Nobre.

Além de responder a questões administrativas, tem demonstrado ser eficaz na resolução de conflitos e na melhoria da comunicação. Em situações de desentendimentos, "ela é capaz de identificar padrões de comportamento e oferecer respostas sensatas, sem deixar de considerar as normas do condomínio e a legislação vigente", destaca o cofundador.

Com sua capacidade de interpretar fotos, áudios e documentos, ela também facilita o processo de gestão, como quando um morador precisa de informações sobre a segunda via de um boleto, por exemplo. A IA pode explicar o processo de forma prática e ágil, sem a necessidade de aguardar a disponibilidade do síndico.

O futuro da uCondo e o crescimento do setor tecnológico

O mercado de tecnologia imobiliária, conhecido como proptechs, está em plena expansão, e a uCondo segue a tendência com inovações. A empresa já atende mais de 5,5 mil condomínios e 510 mil usuários, e seu impacto tem sido notável, não só pela evolução das ferramentas tecnológicas, como pela contribuição para a desburocratização e agilização da gestão condominial.



