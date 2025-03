Inteligência Artificial: Google terá novidades no buscador

A Google anunciou na última quarta-feira (5/3) o lançamento da versão piloto do Modo IA (AI Overviews, em inglês), que busca melhorar seu sistema por meio do uso do chatbot da empresa. O Gemini 2.0 trará respostas mais profundas para assuntos complexos.

O recurso combina raciocínio avançado e exploração de conceitos multimodais, permitindo uma pesquisa mais robusta. Ele também utiliza os sistemas de informação mais confiáveis do Google, como o Knowledge Graph e dados de fontes em tempo real, usando uma técnica chamada "query fan-out". Ela emite múltiplas pesquisas relacionadas simultaneamente em diferentes fontes, para garantir retornos mais abrangentes e precisos.

A empresa já recebeu feedback positivo de testadores internos e externos, destacando a velocidade e qualidade das respostas fornecidas. Agora, ela está expandindo os testes de forma limitada no Labs, permitindo que mais usuários participem da experimentação e ofereçam opiniões valiosas.

Apesar dos avanços, a Google reconhece que, como qualquer tecnologia em estágio inicial, a precisão nem sempre será perfeita. Nos casos em que a IA não têm alta confiança, a resposta será substituída por um conjunto de resultados de pesquisa na web. A empresa promete ajustes rápidos com base nos comentários dos usuários, incluindo melhorias na formatação, adição de imagens e vídeos e novos métodos para acessar o conteúdo útil da web.

Acesso exclusivo para usuários do Google One

Os assinantes do Google One AI Premium serão os primeiros a experimentar o Modo IA no Labs. A expectativa é que ele seja expandido para mais pessoas, com melhorias contínuas baseadas no ponto de vista da comunidade.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata