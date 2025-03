IA digitaliza registros de imóveis no Brasil; veja como funciona

Com o objetivo de digitalizar e estruturar todos os dados imobiliários do Brasil em meio eletrônico até 2026, o ONR (Operador Nacional do Sistema Eletrônico de Registro de Imóveis) desenvolveu a IARI, ferramenta que utiliza a IA do Google Cloud para auxiliar o processo de transformação. A entidade é responsável pela migração dos serviços dos 3,6 mil cartórios imobiliários para o meio digital.

Em entrevista ao Estado de Minas, Fernando Nascimento, vice-presidente do ONR, explica o intuito do projeto, que visa transicionar o sistema tradicional de papel, livros e fichas para um espaço totalmente on-line, além da própria ampliação da infraestrutura, com mais computadores e sistemas de informática.

Fernando Nascimento, vice-presidente do ONR Imagem: Arquivo Pessoal

“A Inteligência Artificial é utilizada no programa para uma série de transformações tecnológicas, apoio a cartórios de pequeno porte e otimização do trabalho”, informa. “Uma das soluções adotadas foi uma ferramenta de IA feita conjuntamente ao Google para a leitura da matrícula dos imóveis, extraindo as informações necessárias para que os cartórios atuem no meio eletrônico e tenham seus dados devidamente organizados”.

O registro de imóveis possui 181 anos de existência e busca se atualizar para a prática de uma melhor prestação de serviço social.

O vice-presidente explica que a digitalização da área contribui para agilizar o procedimento e melhorar a qualidade de trabalho e dos negócios. A partir das novas tecnologias, mecanismos mais rápidos são propiciados, colaborando nas regularizações das regiões que muitas vezes ficam à margem desse tipo de processo.

“Os cartórios são um dos setores de maior confiabilidade das pessoas e essa movimentação busca cumprir a função social dessas entidades, defendendo um serviço ágil, seguro e fácil”, declara Fernando. “Adquirir a casa própria é um dos maiores sonhos das pessoas, sabendo disso, a ONR está adequada a esse novo momento tecnológico”.

Até 2026 a empresa espera que todos os cartórios nacionais atuem 100% com recursos digitais, democratizando e disponibilizando seus recursos em plataformas eletrônicas, acabando com a necessidade de ir a um espaço físico para solicitar um serviço.



O Estado de Minas entrou em contato com a Google Cloud e aguarda o retorno da empresa para mais informações.

