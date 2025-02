WhatsApp anuncia novidades para mudar a cara do chat

Personalizar conversas vai ficar mais fácil com novos papéis de parede e temas de conversas no WhatsApp. Recursos começam a ser lançados nesta quinta-feira (13/2) e chegam a todos os usuários nas próximas semanas.

O WhatsApp vai liberar novos temas de conversas. Até então, essa personalização permitia apenas tema claro ou escuro. A rede diz que será possível personalizar balões de conversas (que por padrão suas mensagens ficam num balão verde) e novos planos de fundo.

A configuração para temas pode ser feita indo em Configurações > Conversas > Tema Padrão de conversa para alterar o tema de todas as conversas e canais. Caso queira mudar individualmente, clique na parte superior da tela (no iOS) ou no menu de três pontos (no Android) > Tema de conversa.

Trinta novos papéis de parede serão disponibilizados. Essa opção é alterada individualmente em cada chat. Para isso clique na parte superior da tela (no iOS) ou no menu de três pontos (Android) > Papel de Parede.