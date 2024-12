Retrospectiva do WhatsApp: veja as principais novidades do app

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um dos aplicativos queridinhos dos brasileiros, o WhatsApp quer se tornar ainda mais popular no país. Para isso, lançou uma série de funcionalidades na plataforma. Relembre a seguir.

Organização das conversas

O WhatsApp agora oferece mais ferramentas para organizar as mensagens e contatos. Entre as novidades, está a possibilidade de gerenciar contatos diretamente pelo WhatsApp Web e dispositivos vinculados. Também é possível salvar contatos exclusivamente no WhatsApp, o que facilita a troca de dispositivos. A introdução das Listas Personalizadas e a opção de marcar conversas como Favoritas visam melhorar o acesso às conversas mais importantes.

Além disso, o recurso de pesquisa de mensagens por data agora permite encontrar rapidamente conversas antigas. A ferramenta Rascunhos de Mensagens ajuda a manter textos inacabados no topo da lista, garantindo que não sejam esquecidos.

Chamadas de vídeo com mais participantes e recursos

O WhatsApp ampliou a capacidade de suas chamadas de vídeo, permitindo até 32 participantes em uma única chamada. Filtros e fundos personalizáveis foram adicionados, oferecendo mais opções para personalizar a experiência de comunicação. Além disso, a qualidade das chamadas foi aprimorada, com a implementação do codec MLow e a melhoria na redução de ruído e eco, garantindo uma comunicação mais clara, especialmente em ambientes barulhentos.

Transcrição automática

Considerando o uso extensivo de mensagens de voz, o WhatsApp agora oferece transcrição automática para os áudios enviados. A transcrição é gerada diretamente no dispositivo, mantendo a criptografia de ponta a ponta, o que garante a privacidade das conversas. Este recurso facilita o acompanhamento de áudios em ambientes com muito barulho ou quando não é possível ouvir a mensagem.

Canais para conteúdos personalizados

Com a função de Canais, o WhatsApp facilita o acesso a conteúdos de interesse específico. A plataforma agora permite que os usuários explorem Canais por categorias como Pessoas, Esportes, Notícias, Entretenimento e mais. Além disso, os administradores de Canais podem compartilhar Atualizações de Voz com seus seguidores, um recurso que tem sido bem recebido.

Segurança aprimorada

O WhatsApp implementou os Cartões de Contexto nos grupos, oferecendo informações sobre quem adicionou você, a data de criação do grupo e quem foi o criador. Isso ajuda os usuários a avaliar melhor a confiabilidade dos grupos em que estão participando. Além disso, recursos como o silenciamento de chamadas de números desconhecidos, controle sobre a privacidade e as configurações de quem pode adicionar você a grupos foram aprimorados.

Novos formatos de mensagens

Para melhorar a comunicação textual, o WhatsApp agora permite a formatação de mensagens com listas numeradas, listas de itens, citações de bloco e códigos embutidos. Essas opções são especialmente úteis para desenvolvedores ou para quem precisa organizar informações de maneira mais clara e objetiva.

Pix no perfil

Uma novidade exclusiva para o Brasil é a possibilidade de adicionar a chave Pix diretamente no perfil do WhatsApp. A funcionalidade facilita o envio de transferências sem a necessidade de pedir a chave. O botão para adicionar o Pix ficará disponível abaixo da foto de perfil, e a funcionalidade será implementada até o final de janeiro de 2025.

Meta AI: assistente virtual

O WhatsApp também integrou a Meta AI, um assistente virtual que pode ser acionado por meio do comando @MetaAI. Com ele, é possível fazer perguntas, explorar novos assuntos ou até resolver discussões em grupo. A IA também oferece a função /imagine, que permite gerar imagens diretamente nas conversas.

Mudanças no design

O aplicativo passou por uma atualização de design, incluindo mudanças nos ícones, cores e a introdução de uma nova barra de navegação inferior no Android. Essas alterações foram feitas para melhorar a experiência de navegação.