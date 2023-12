Nova ferramenta do Whatsapp permite criação de senha para conversas particulares

Para quem preza por privacidade, o WhatsApp lançou uma ferramenta que permite que os usuários protejam suas conversas com um código secreto. O recurso que promete esconder seus chats de ‘xeretas’ foi divulgado nesta quinta-feira (30/11), e vai ser implementado gradualmente nos próximos meses.

A atualização veio para melhorar a ferramenta de ‘Conversas Ocultas’, lançada em maio deste ano. Com ela, já era possível bloquear chats, mas apenas com a mesma senha ou biometria usada para desbloquear o celular. Agora o recurso possuirá um código único, definido pelo usuário.

Então, mesmo que seu celular passe de mão em mão, suas conversas não irão.



COMO OCULTAR CONVERSAS?

Para usar o código secreto, você já deve ter ao menos um bate-papo oculto. Na nova atualização, você pode ocultar um chat diretamente na lista de conversas, apenas tocando e segurando aquela que você desejar guardar secretamente.

Contudo, para os aparelhos que ainda não estiverem atualizados, o procedimento é diferente: você deve acessar a conversa, entrar nos ajustes e então selecionar a opção “ocultar conversa”.

Na sequência, para criar o seu código, você terá que abrir a pasta de ‘Conversas Ocultas' e acessar as configurações. Essa pasta vai aparecer quando você deslizar sua lista de conversas para baixo. Dentro dela você deve selecionar as ‘Configurações’ e, na opção ‘Código secreto’, criar sua senha própria.

Uma outra novidade é que essa pasta também pode ficar escondida. Nesse caso ela só vai aparecer se você digitar seu código secreto na barra de pesquisa do Whatsapp. Esse recurso também é ativado nas configurações da pasta, clicando em ‘Esconder conversas ocultas’.

Pasta de conversas ocultas poderá ser encontrada ao digitar código na barra de pesquisa Divulgação/ Whatsapp

O anúncio foi feito na manhã desta quinta-feira (30/11) no canal do Mark Zuckerberg no WhatsApp. “Agora ninguém pode “sem querer” descobrir suas conversas mais privadas”, ressaltou o CEO da Meta para os haters das espiadinhas.

* Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria