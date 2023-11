Temporada de promoções da Black Friday de 2023 registra recorde de vendas na Amazon no país e no mundo

A Amazon Brasil anunciou, nesta terça-feira (28/11), que a Black Friday de 2023 teve um crescimento de 60% em relação ao ano passado. Em nível mundial, a big tech bateu seu recorde na temporada ao registar mais de um bilhão de itens vendidos entre os dias 17 e 27 de novembro – período de promoções do evento desse ano.

Leia também: Inteligência artificial é a arma da Amazon para a Black Friday

No Brasil, as maiores vendas aconteceram nas categorias Dispositivos Amazon, Casa, Videogames, Celulares e Smartphones. Entre os produtos mais vendidos estão o Kindle 11ª Geração, PlayStation 5, Samsung Galaxy S23 Ultra 5G, iPhone 14, Echo Pop Smart Speaker e Echo Dot 5ª geração.

Com diversidade entre categorias, itens como maionese Heinz, sabão Omo Lava-Roupas, uísque Chivas Regal 12 anos e creatina Soldiers Nutrition também aparecem na lista. Já na categoria Livros, os títulos “É assim que começa”, “A biblioteca da meia-noite” e “O homem mais rico da Babilônia” se destacaram.

A empresa ainda anunciou que continuará lançando novas ofertas até o dia 24 de dezembro, com foco na temporada de vendas de fim de ano. “Ainda temos pela frente todo o mês de dezembro e seguiremos com ofertas diárias em milhares de produtos em todas as categorias, para atender também às necessidades do Natal, Ano Novo e férias de nossos clientes.”, afirma Daniel Mazini, presidente da Amazon Brasil.