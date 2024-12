Compras de Natal e Ano novo: época tem aumento de golpes e fraudes

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Presentes e confraternizações fazem com que o fim de ano aumente o movimento no comércio. Mas o consumidor não pode descuidar, já que a época também é propícia para golpes e fraudes financeiras. De acordo com o Instituto para o Desenvolvimento do Varejo, o segundo semestre do ano pode ter um aumento de 7% nas vendas. Contudo, é preciso estar atento aos golpes de criminosos que buscam se aproveitar da elevação do consumo.

Outro levantamento, dessa vez da OLX, mostra que, no primeiro semestre de 2024, 50,4% das fraudes aplicadas estavam relacionadas a falso pagamento, representando um aumento de 64% em relação ao ano anterior. No total, o prejuízo foi de R$245 milhões em golpes digitais só de janeiro a junho de 2024. O CEO da Paag, uma empresa especializada em pagamentos digitais, João Fraga, relata que o PIX é uma forma segura de pagamento, mas que, mesmo assim, exige atenção redobrada.

"O Pix se tornou uma das formas de pagamento mais seguras e eficientes do mercado, e isso não aconteceu por acaso. Com as mudanças recentes, como a implementação de novas camadas de segurança, a possibilidade de bloquear chaves suspeitas e a validação de transações em tempo real, o sistema está cada vez mais robusto. A cada atualização, trabalha-se para aprimorar a criptografia e fortalecer os mecanismos de prevenção a fraudes, com o objetivo de tornar o meio de pagamento uma solução confiável tanto para consumidores quanto para empresas. A construção contínua de segurança é fundamental para garantir que o meio de pagamento continue seguro e acessível a todos", afirma.

Para 32,1% dos brasileiros, o PIX é o método de pagamento mais vantajoso em relação à segurança, conforme demonstrado por pesquisa do Banco Central do Brasil, superando cartões de débito, crédito e dinheiro. Por outro lado, segundo pesquisa da Silverguard, quase 90% dos golpes com Pix começam em aplicativos de mensagem ou em redes sociais. O golpe mais frequente é a de oferta de um produto ou serviço de loja ou perfil falso, referente a 45% dos casos.

Como se proteger

Para dar segurança para esse momento, Denis Riviello, diretor de cibersegurança da CG One, empresa de tecnologia focada em segurança da informação, proteção de redes e gerenciamento integrado de riscos, deu algumas dicas de comportamento. Confira:

Fique atento à exposição de dados sensíveis: evite armazenar números de cartões de créditos em sites e navegadores, dando preferência por cartões de créditos temporários, pix e outros métodos que não permitam a reutilização dos dados fornecidos;

Desconfie de e-mails promocionais: confira o domínio do remetente e não clique em links suspeitos;

Fique alerta com promoções: descontos exagerados são amplamente anunciados pela internet nessa época do ano. Por isso, é preciso tomar cuidado para não cair nessas armadilhas, como sites falsos ou lojas não confiáveis que colocam em risco dados pessoais e financeiros;

Cheque informações sobre a loja: se você nunca fez comprar em um site ou loja, pesquise em sites de reclamações para ver se há relatos negativos de outros consumidores. Dê preferência para empresas que tenham reputação positiva e confiável.

Busque sinais: sites falsos geralmente não começam o endereço com ‘https://’ nem têm um cadeado na barra de navegação. Também não é comum terem abas como 'contato' ou 'sobre nós';

Reforce sua proteção digital: mantenha seus antivírus e navegadores atualizados. Outra dica é instalar plugins para bloquear anúncios e evitar abertura de janelas automáticas.

