Saiba como fazer uma chamada de vídeo com o Papai Noel

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma nova função do ChatGPT está disponível para os usuários do plano Plus da funcionalidade. Agora é possível fazer uma “chamada de vídeo” com ninguém menos que o Papai Noel. Para quem usa a versão grátis da plataforma, há a possibilidade de conversar por áudio com o Bom Velhinho.

@sobreai Usando a chamada por vídeo, nova função do ChatGPT Post Insta por @josiasschneider ? som original - sobreai





Na versão paga, que custa cerca de R$ 100 por mês, é possível ativar a câmera para que o “Papai Noel” veja o ambiente e as pessoas ao seu redor, comentando sobre eles durante a interação. A imagem do Papai Noel não é exibida.

O "ChatGPT Papai Noel" pode responder a qualquer dúvida, contar histórias natalinas, dar dicas de decoração, oferecer conselhos e ajudar a planejar tarefas. A voz personalizada do Papai Noel estará disponível para interações no app até o início de janeiro.

Para não assinantes, a interação com a IA personalizada é limitada à função de voz. Ou seja, dá para conversar com o Bom Velhinho, mas sem ativar a câmera.

HAHAHAHAHAHAHA voz do Papai Noel no ChatGPT! pic.twitter.com/hSur5cP4bS — Ward'z de Souza I (@Wardz_de_souzA) December 13, 2024





Como usar

O recurso está disponível para todos os usuários nos dispositivos móveis, na web e nos aplicativos desktop do ChatGPT para MacOS e Windows. Para ativar o Modo Papai Noel, clique o ícone de floco de neve no canto inferior do aplicativo. Em seguida, ative a opção Santa.

Se o ícone de neve não aparecer, abra o app e deslize a tela para a direita. Em seguida, toque no seu nome, na parte inferior do aplicativo. Depois, na página de configurações, toque em "Voz" e selecione a opção "Santa" e toque em "Pronto".

Segundo a OpenAI, as interações com a voz do Papai Noel não serão exibidas no histórico de conversas. Além disso, “não serão usadas para treinamento e nem salvas por mais de 30 dias, para fins de segurança".