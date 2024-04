Lançado no fim de 2022, o ChatGPT é uma das inteligências artificiais mais reconhecidas no mundo. Segundo dados da própria plataforma, 2024 tem 1,6 bilhão de visitas diárias, sendo que os Estados Unidos concentra o maior número de usuários.



O ChatGPT é uma sigla para “Generative Pre-Trained Transformer”. Trata-se de um modelo de linguagem baseado em deep learning (aprendizagem profunda). Ou seja, a funcionalidade utiliza um algoritmo que permite estabelecer uma conversa com um usuário, a partir do processamento de dados disponíveis on-line até o ano de 2021.

Na prática, o ChatGPT utiliza modelos de linguagem humana, permitindo que a tecnologia compreenda o contexto das solicitações e responda da melhor maneira às perguntas do usuário. Desenvolvida em 2019, a ferramenta é uma espécie de laboratório de pesquisa em inteligência artificial, permitindo o aperfeiçoamento da plataforma a partir dos próprios acessos.

A ferramenta está disponível em duas versões: a gratuita, que apenas gera textos, e a paga, que é capaz de interpretar textos e imagens com mais profundidade e precisão e tem uma base de dados atualizada em tempo real. O valor da assinatura é de US$ 20 (cerca de R$ 100) anuais.

A seguir, saiba tudo sobre a plataforma.



Como funciona o ChatGPT?



O ChatGPT é uma ferramenta conversacional online acessada pelo site chat.openai.com. Ele permite que o usuário estabeleça uma conversa com a tecnologia, utilizando uma base de dados para decodificar palavras. O modelo é treinado a partir dos dados de textos disponíveis na internet.

Na prática, é possível estabelecer uma conversa com a ferramenta, fazer perguntas sobre diversos assuntos, perguntar sobre qualquer conceito, demandar letras de música e poemas e pedir informações. A ferramenta é colaborativa, já que os usuários podem corrigir as informações fornecidas pelo site.

O ChatGPT pode ser integrado a outras ferramentas, como Word, Bing, Chatbot e WhatsApp Business, por meio de softwares específicos. Assim, é possível fazer muito mais coisas com a IA.

Como acessar o ChatGPT?

O primeiro passo é acessar o site chat.openai.com. Depois, clique em “Sign up” para fazer seu cadastro. Se você já possui uma conta, é só inserir as informações e logar. Para criar o cadastro, você precisa de uma conta de e-mail, também é possível criar a partir da conta já existente do Google, Apple ou Microsoft.

Se optar por se cadastrar com um email, a ferramenta envia um código de confirmação. Abra sua caixa de entrada, acesse o e-mail e, em seguida, clique no botão de confirmação. Com o cadastro feito, já é possível começar a usar a ferramenta e conversar com o ChatGPT.

Você pode pedir para explicar um termo, fazer perguntas sobre um famoso, solicitar uma receita culinária e pedir um roteiro de viagem. Vale lembrar que os dados fornecidos pela plataforma devem ser sempre checados, especialmente ao usar a versão gratuita.

O ChatGPT é a melhor inteligência artificial?



Além do ChatGPT, existem outras ferramentas de modelos de linguagem grandes (LLMs). Essas tecnologias podem gerar textos, traduzir idiomas, escrever conteúdos e responder a perguntas. Mas existem diferenças em cada uma.

O Bard, por exemplo, foi desenvolvido pela Google. Ele foi treinado em um conjunto de dados massivo de texto e código do banco de dados do maior motor de busca do mundo. Ele também consegue gerar texto, traduzir idiomas, redigir conteúdos e responder a quase todas perguntas, desde que não violem a política do site. A principal diferença entre eles é o conjunto de dados em que são desenvolvidos.

O ChatGPT é treinado em um conjunto de dados de texto e código. Além desses dados, o Bard também utiliza um conjunto de dados de informações factuais mantido pelo Google.