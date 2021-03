WhatsApp autoriza chamadas de vídeo e voz pelo computador; veja como será

Aplicativo teve recorde de chamadas de vídeo durante pandemia (foto: Divulgação)

Em comunicado nesta quinta-feira (4/3), a plataforma WhatsApp anunciou que vai liberar chamadas de vídeo e ligações diretamente do computador. Mas será necessário baixar o aplicativo para versão desktop no Windows ou MacBook.

A novidade será liberada gradualmente e deve chegar a todos os usuários do aplicativo nas próximas semanas.





Segundo a plataforma, as chamadas são protegidas com criptografia de ponta a ponta, o que significa que a empresa não pode ouvir nem ver as ligações feitas pelo computador – como já ocorre com as chamadas e na troca de mensagens de texto e áudio pelo celular.





Em tempos de pandemia do coronavírus, o WhatsApp bateu recordes de ligações por vídeo. Na virada do ano, foram 1,4 bilhão de chamadas feitas pelos usuários.





O procedimento para fazer chamadas de vídeo ou ligações será o mesmo realizado em conversas pelo WhatsApp Web, versão do aplicativo que pode ser acessada pelo navegador.





Nesse caso, depois de fazer o download do aplicativo no computador, o usuário deve acessar o WhatsApp pelo celular e apontar a câmera para o QR Code para ter acesso aos contatos. Na plataforma, vai haver ícone de um telefone (ligação de voz) ou de uma filmadora (vídeo) nas chamadas.