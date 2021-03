Acordo Nuclear não pode ser renegociado, diz ministro do Irã

O ministro de Relações Exteriores do Irã, Javad Zarif, afirmou nesta quinta-feira que o Acordo Nuclear do país persa com outras nações não pode ser renegociado e "ponto final". "Vamos parar de postular - o que ambos fizemos em 2003-2012 sem sucesso - e começar a implementar o JCPOA Plano de Ação Abrangente Conjunto - que ambos realmente assinamos", escreveu a autoridade no Twitter, em referência aos Estados Unidos, que se retiraram do pacto em 2018, durante o governo do ex-presidente Donald Trump.



Sob o comando de Joe Biden, que assumiu a presidência em 20 de janeiro, os EUA sinalizaram que estão dispostos a negociar com o Irã.



Em declarações anteriores, Zarif disse que Washington deveria retirar todas as sanções a Teerã para que o acordo sobre o programa nuclear iraniano, assinado em 2015, fosse retomado.



No final de fevereiro, o alto representante da União Europeia para Relações Exteriores, Josep Borrell, afirmou que contatos diplomáticos "intensos" estavam ocorrendo para garantir a implementação do JCPOA.