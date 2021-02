WhatsApp: usuários devem aceitar novas diretrizes para trocar mensagens

Plataforma terá novas políticas a partir de maio (foto: Reprodução)

O WhatsApp enviou um comunicado aos seus usuários nesta segunda-feira (22/2) alertando que todos que usam o aplicativo devem aceitar a nova política de privacidade da plataforma. A empresa adiou até 15 de maio o prazo máximo para os novos termos de serviço.

Quem não aceitar a determinação será impedido de ler ou receber mensagens instantâneas pelo aplicativo. A plataforma lançou uma página dedicada para esclarecer dúvidas e, a partir de agora, vai exibir um banner no topo do app destacando as mudanças.

“O WhatsApp não apagará sua conta, mesmo se você não aceitar a atualização dos Termos de Serviço até essa data. Entretanto, você não poderá usar alguns recursos do WhatsApp até aceitar essa atualização. Por um curto período, você ainda poderá receber chamadas e notificações, mas não poderá ler nem enviar mensagens pelo app”, diz a empresa.

Inicialmente, a nova política de privacidade não afetará os usuários que usam a ferramenta apenas para enviar mensagens para amigos ou familiares. As mudanças atingem principalmente empresas que usam o aplicativo para se comunicar com seus clientes.

Desde o mês passado, os usuários do WhatsApp vêm recebendo alerta sobre a atualização das regras. A principal mudança está no compartilhamento de informações com outras empresas do grupo Facebook.

Anteriormente, a última atualização da política de privacidade permitia o intercâmbio de informações dos usuários entre as empresas do grupo, mas a empresa optou por rever as diretrizes.