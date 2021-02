Pouso gelado: pista aberta em lago congelado dos EUA

Os pilotos agora podem usar uma pista em um lago congelado no estado de New Hampshire, no nordeste dos Estados Unidos.



A faixa de 2.600 pés em Alton Bay, no Lago Winnipesaukee, foi aberta ao público no início deste mês, quando o gelo se consolidou em pelo menos 30 centímetros de espessura.



No sábado, havia quase 50 centímetros de gelo sólido. É a única pista de gelo aprovada pela Federal Aviation Administration nos Estados Unidos e não é para os fracos.



"O gelo é escorregadio. Os pilotos falam muito sobre isso", disse a supervisora do aeroporto Carol Niewola, do departamento de transporte aeronáutico de New Hampshire.



"Virar, parar são movimentos realmente difíceis e muito fáceis de fazer em pistas pavimentadas ou de grama, mas no gelo pode ser muito diferente", explicou.



"Há um pouco de cobertura de neve no gelo que lhe dá um pouco de aderência, mas não é muito bom", acrescentou ela.



A pista não foi aberta para decolagens e pousos no ano passado porque o gelo não era espesso o suficiente.



Paul LaRochelle administra o aeroporto e sai todos os dias para medir a espessura do gelo. "Não conduzimos nossos veículos sem ter pelo menos 30 centímetros de gelo. Se tivermos 23 centímetros aqui, 12 aqui, 10 ali embaixo, não abrimos. Não até que esteja em toda parte", explicou.



O Departamento de Transporte de New Hampshire ajuda a gerenciar a pista e fornece uma equipe de trabalhadores a LaRochelle.



Eles limpam a neve da pista e garantem a decolagem, aterrissagem e estacionamento dos aviões com segurança.