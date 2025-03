Veja como funciona o repelente espacial para combate à dengue

A startup mineira InnoVec, fundada em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), desenvolveu uma tecnologia de longa duração que oferece proteção eficaz contra picadas de mosquitos. Diferentemente dos repelentes tópicos convencionais, que protegem o ser humano por apenas poucas horas e exigem reaplicação frequente, a solução criada pela InnoVec - o Repeltex - oferece uma proteção espacial prolongada, impregnando tecidos com uma fórmula que libera automaticamente o princípio ativo repelente no ambiente por até quatro meses.

A inovação, inicialmente testada em revestimento de calçados, mostrou resultados superiores em testes realizados no Brasil e na Tanzânia, com proteção e ampla eficácia. "Nosso objetivo é proteger não apenas a pessoa, mas também o ambiente doméstico de forma contínua e segura, reduzindo significativamente o risco de transmissão de doenças como zika, dengue e chikungunya", afirma Álvaro Eiras, pesquisador da UFMG e sócio-fundador da InnoVec.

A startup surgiu como uma spin-off de um projeto de pesquisa desenvolvido na UFMG, em parceria com o Ifakara Health Institute da Tanzânia, financiado pela USAID e Grand Challenges, do Canadá. O projeto inovador, inicialmente focado em calçados repelentes, agora abre caminho para diversas outras aplicações como uniformes, acessórios domésticos, móveis, itens de decoração entre outros.

O Repeltex, além de proteção de longo prazo não tem cheiro, não requer eletricidade, é móvel e pode ser aplicado em diversos tecidos (que servem de matriz de liberação para o repelente).

Pesquisa de ponta

A InnoVec tem uma equipe experiente com nove colaboradores e é liderada por Álvaro Eiras, que tem mais de 30 anos de atuação na pesquisa e desenvolvimento de tecnologias de controle de vetores, premiações no Vale do Silício e vasta produção científica. A diretora-executiva da startup, Mariana Santos, é especialista em inovação tecnológica e tem ampla experiência em gestão de ambientes de inovação e desenvolvimento de negócios inovadores de base tecnológica.

Segundo dados do Painel de Monitoramento das Arboviroses do Ministério da Saúde, foram registrados no Brasil mais de 6,5 milhões de casos prováveis de dengue em 2024 com um prejuízo superior a R$ 28 bilhões, o que reforça a urgência por soluções inovadoras e eficientes no combate ao mosquito.

A tecnologia da InnoVec oferece proteção prolongada (por até quatro meses), sem necessidade de energia elétrica ou reaplicação diária, o que representa um avanço significativo em relação aos métodos convencionais, que protegem no máximo por 12 horas e requerem novas aplicações constantes (veja tabela comparativa). A empresa está sediada no Parque Tecnológico de Belo Horizonte (BH-TEC), referência em inovação e empreendedorismo no Brasil.

Para mais informações sobre a InnoVec e suas soluções tecnológicas, acesse www.innovec.tech.

Tabela comparativa