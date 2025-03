Opera One lança temas inspirados no Brasil com artistas nacionais

A Opera anunciou o lançamento de dois novos temas exclusivos para o navegador Opera One: "Calma" e "Sossego". Inspirados na bossa nova e na cultura brasileira, os temas foram desenvolvidos pelas artistas Aline Bispo e Naia Ceschin, oferecendo aos usuários uma nova forma de personalização com identidade visual e sonora.

Novos temas

O tema "Calma", criado por Aline Bispo, traz uma representação visual de uma praia ensolarada, onde tons suaves e elementos da natureza remetem à tranquilidade do mar. A experiência é complementada por uma paisagem sonora inspirada na bossa nova, composta pelo Combustion Studio.

"Desenvolvi a arte intitulada ‘Calma’ com o intuito de dividir com o mundo um pouco do que é o Brasil e sua relação com a bossa nova", afirma Aline Bispo.

O tema Calma transporta os usuários para uma praia brasileira ensolarada, onde o som das ondas e a brisa quente criam uma atmosfera de relaxamento. Opera (Divulgação)

Já o tema "Sossego", assinado por Naia Ceschin, combina padrões geométricos e formas orgânicas que remetem à diversidade natural do Brasil. "Paisagens, cores que trazem uma tranquilidade e cenários que misturam seres vegetais e animais de forma lúdica" são características marcantes do trabalho da artista, presente também no novo tema do Opera One.

O tema Sossego oferece um ambiente digital alegre e sereno, inspirado na diversidade natural do Brasil. Opera (Divulgação)

Estratégia de aproximação

A iniciativa faz parte da estratégia da Opera para se conectar com a comunidade criativa e os usuários brasileiros. "O Brasil é um país extremamente rico culturalmente, e poder trazer um pouco dessa riqueza para o Opera One é um privilégio", afirma Juliana Psaros, diretora de marketing regional para América Latina. "Acreditamos que navegar na internet pode ser mais do que apenas mais rápido e eficiente, pode também estar mais alinhado com o dia a dia de cada pessoa."

O Brasil tem sido um mercado estratégico para a Opera, que vem investindo em personalização e identidade cultural para engajar sua base de usuários. No ano passado, a empresa promoveu um concurso de wallpapers sobre brasilidades para o Opera para Android, e agora amplia essa proposta com temas para seu navegador no desktop.

Disponibilidade

Os temas "Calma" e "Sossego" já estão disponíveis para os usuários do Opera One. Para acessá-los, basta atualizar o navegador para a versão mais recente.

O Opera One se destaca por tornar os recursos de IA acessíveis, permitindo o uso gratuito das ferramentas mais recentes da Aria, a IA do Opera. Dentre as funcionalidades, estão respostas instantâneas, busca na web, análise de páginas e geração de imagens sem necessidade de conta.

Para mais informações, acesse opera.com.

