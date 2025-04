Por que a internet vai mudar para sempre e como isso afetará sua vida?

Uma obra de arte na galeria Cartwright Hall Art, na cidade de Bradford, no norte da Inglaterra, tornou-se pivô de uma discussão entre especialistas de arte e profissionais da área de tecnologia. Foto do Museu de Bradford

Isso porque pesquisadores das universidades de Nottingham e Bradford usaram uma ferramenta de reconhecimento facial. O mecanismo de inteligência artificial indicou que o quadro ‘De Brécy Tondo’ (foto), que retrata a Virgem Maria, foi produzido pelo artista renascentista Rafael. Cortesia Brécy Trust

Inclusive, ao fazer uma comparação com a Madona Sistina, obra que possui a comprovação da autoria do italiano, o grau de semelhança foi de 97%. Cortesia Brécy Trust e Domínio Público - Wikimédia Commons

No entanto, alguns peritos em arte acreditam que essa possibilidade é pequena. Por sinal, afirmam que esse tipo de tecnologia não possui a capacidade de diferenciar itens de arte verdadeiros e falsificados. Divulgação

Richard Polsky, diretor de uma empresa especializada na autenticação de artistas americanos do século 20, acha que a inteligência artificial não consegue identificar detalhes como os especialistas fazem quando analisam uma obra de arte. Divulgação Richard Polsky

“Se você está profundamente imerso no trabalho de um artista, já leu tudo sobre ele. Já esteve em todos os museus do mundo para ver originais, já esteve em exposições em galerias, talvez tenha alguma obra ou já as comprou e vendeu. Não acho que esse tipo de coisa possa ser ensinada”, diz. Arquivo Pessoal

Já o professor de computação visual da Universidade de Bradford, Hassan Ugail, declarou que o episódio comprova que os peritos em arte precisam se modernizar com relação aos seus métodos de averiguação. Foto da Universidade de Bradford

“Foi uma grande curva de aprendizado para entender o mundo da arte e como os especialistas quase não usam evidências científicas. Os pesquisadores do modelo usaram ferramentas de dimensões que o olho humano não consegue ver”, ressaltou. Twitter @ugail

Além disso, os incentivadores da utilização da inteligência artificial argumentam que o recurso ajudará no delicado processo de reconhecimento das obras de arte. Youtube Canal TEDx Talks

“A confiança no julgamento de um único especialista humano pode ser arriscada devido ao potencial de erro, à subjetividade ou aos vieses”, declarou Carina Popovic, executiva da Art Recognition, empresa responsável por autenticação de inteligência artificial. Youtube Canal christiane hoppe-oehl

Ela ainda frisa que o algoritmo possui alta precisão para diferenciar produções falsas e originais. A propósito, Carina relembrou a ocorrência em que o falsificador, Wolfgang Beltracchi (foto), confessou, em 2012, ter criado itens artísticos de 50 autores. Reprodução de vídeo do site revistaelement

Rafael Sanzio foi um dos gênios do Renascimento, movimento artístico que surgiu na Itália no século 14 e se estendeu até o século 17. Natural da cidade de Urbino, ele era filho do artista plástico e humanista Giovanni Santi. Domínio Público - Wikimédia Commons

Giovanni apresentou a pintura para Rafael e lhe deu os primeiros ensinamentos. Após a morte do pai, Rafael foi para a cidade de Perugia onde teve lições sobre a técnica do afresco com Pietro Perugino (direita). Logo o aprendiz superou o mentor. Domínio Público - Wikimédia Commons

Aos 19 anos, o artista prodígio finalizou a pintura ‘Retábulo Baroncio’ (foto), a pedido da igreja São Nicolau de Tolentino. Web Gallery of Art/Wikimedia Commons

Seu primeiro grande trabalho foi o ‘Casamento da Virgem’ para a igreja de São Francisco, na Città di Castello, concluída em 1504. O aprendizado com Perugino ficou perceptível na perspectiva e na proporcionalidade entre as figuras. Mattana - Wikimédia Commons

No mesmo ano, ele se mudou para Florença, onde Leonardo Da Vinci e Michelangelo eram expoentes. Graças ao contato com Leonardo, suas produções se sofisticaram. Rnt20 wikimedia commons

Rafael, então, incorporou a estética renascentista e criou a Madona do Prado, Madona Esterházy (foto) e A Bela Jardineira. Wikimédia Commons

Em 1508, ele aceitou convite de seu amigo Bramante, arquiteto do Vaticano, para ir a Roma e fazer um trabalho para o papa Júlio II (pontífice entre 1503 e 1513 - foto). O líder religioso ficou encantado com os esboços de Rafael. Domínio Público - Wikimédia Commons

Assim, o papa solicitou que o jovem produzisse a decoração de todo o espaço. Inclusive, ordenou que os afrescos iniciados por outros artistas fossem destruídos. Domínio Público - Wikimédia Commons

Rafael ficou por 12 anos em Roma, focado na ornamentação de quatro salas do Vaticano: as ‘Stanzas de Rafael’. No caso, ‘Stanza dela Segnatura’, ‘Stanza di Heliodoro’, Stanza dell Incendio di Borgo’ e ‘Stanza di Constantino’. Reprodução do site museivaticani

Seu último trabalho foi ‘Transfiguração’, um pedido feito em 1517 e entregue três anos depois. Ela se destaca pelo desafio, pois apresenta atributos do Barroco. Mattana - Wikimédia Commons

Rafael morreu em 1520, com 37 anos, depois de uma febre. Ele foi sepultado no Panteão de Roma (foto), com honra. Aliás, foi o único artista do movimento Renascentista que recebeu glorificação tão impactante. ASaber91 wikimedia commons

O Panteão fica no centro de Roma e representa a antiguidade, além do auge do poder e riqueza do Império Romano. A propósito, foi construído com o intuito de ser um lugar de adoração ao divino na estrutura do politeísmo. Stefan Bauer / commons wikimedia