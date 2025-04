Dupla é indiciada por homicídio e ocultação de cadáver em município mineiro

O corpo de um homem de 50 anos foi encontrado, no dia 18 de fevereiro, enterrado nos fundos de um posto de combustível desativado, em Frutal, no Triângulo Mineiro. A vítima estava desaparecida desde 23 de janeiro e apresentava sinais evidentes de violência. Laudos periciais confirmaram que ele foi morto com golpes de instrumento perfurocortante, além de ter sofrido lesões graves no rosto.



As investigações, conduzidas pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), levaram ao indiciamento de um homem e de uma mulher. Eles devem responder por homicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima e ocultação de cadáver.

No imóvel vinculado ao suspeito, a polícia encontrou objetos pessoais da vítima e uma faca com vestígios de sangue humano. O suspeito confessou o crime e a ocultação do corpo, alegando legítima defesa. Já a mulher negou participação direta, mas admitiu saber do homicídio, relatando que o suspeito contou o ocorrido a ela.

A Justiça autorizou a conversão da prisão temporária dos investigados em preventiva, medida considerada necessária para garantir a ordem pública e o andamento do processo criminal.