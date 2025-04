Polícia apreende pacote com dinheiro falso no interior de Minas

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Civil (PCMG) apreendeu, nesta quinta-feira (10/4), R$ 500 em notas falsas na cidade de Santa Rita do Itueto, Região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. A corporação foi acionada pela Polícia Federal (PF), que informou que um pacote suspeito teria como destino a cidade mineira.

“Com base nas informações recebidas, a titular da Delegacia de Polícia em Resplendor, Dulcilaine Alcântara, solicitou ao Poder Judiciário a expedição do mandado de busca e apreensão do envelope, bem como a autorização para sua abertura”, detalhou a PC.

A equipe foi até o endereço indicado e encontrou o envelope com as cédulas falsas. O material foi apreendido e encaminhado para análise.

Apesar da operação, ninguém foi preso. "As investigações prosseguem com o objetivo de identificar os responsáveis pelo envio e distribuição das notas falsificadas", completou a corporação.