Polícia apreende dinheiro falso e documento de vereador em blitz

R$ 2.600 em notas falsas, dois celulares e um documento de um vereador de Sergipe foram apreendidos (foto: PCMG)

Ao interceptar um veículo Toyota Corolla, placa IAG7C79, no quilômetro 34 da rodovia MG-129, próximo a Itabira, em Minas Gerais, patrulheiros da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), acabaram encontrando dinheiro falso e documentos de um vereador da cidade de General Maynard, em Sergipe.

Uma fiscalização acontecia no local. O fato do motorista do carro que se aproximava estar dirigindo com apenas uma mão, sendo que a outra estava numa tipóia, o que é proibido, chamou a atenção dos patrulheiros, que determinaram que o veículo estacionasse na blitz.

No momento da abordagem, os dois ocupantes do veículo, o motorista HLSS, e o passageiro, VTSM, se mostraram nervosos, o que fez com fosse dada a ordem para que saíssem do carro.

Numa revista, os patrulheiros encontraram 13 notas falsas de R$ 200. Todas tinham o mesmo número de série. E também foi encontrado o documento do vereador sergipano, em nome de JRSA. Nenhum dos dois soube explicar a origem desse documento.

Foi dada voz de prisão aos dois homens, sendo ainda apreendidos dois celulares e o veículo. Os presos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Itabira.

Em depoimento, VTSM alegou que teria recebido o dinheiro pela venda de um aparelho celular. No entanto, os depoimentos eram desencontrados, com informações sobre preço da suposta venda do celular, e também sobre a marca do aparelho.

Na verificação das notas de R$ 200, foi detectado que além de terem um mesmo número de série, a marca d’água era pintada, o papel não tinha alto relevo, a impressão de má qualidade e que não havia filigranas.

Verificou-se também que o motorista já tinha sido preso, anteriormente, por estar com um veículo adulterado.

O objetivo da Polícia Civil, que assumiu o caso, é descobrir a origem do dinheiro falso e também já estão sendo feitos contatos com a Câmara Municipal de General Maynard.