MG: duas mulheres são presas por encomendar dinheiro falso pelos Correios

Duas mulheres podem responder pelo crime de falsificação de moeda após serem presas em flagrante, no município de São Tomás de Aquino, no Sul de Minas, na manhã desta terça-feira (8/4).

A Polícia Federal (PF) de Divinópolis, na Região Centro-Oeste, cumpriu dois mandados de busca e apreensão para combater a distribuição de cédulas falsas enviadas pelo Correio com o intuito de disseminá-las na região.

Segundo a PF, as duas suspeitas receberam três encomendas contendo cédulas possivelmente falsas, e os mandados foram cumpridos nos endereços de entrega.

Durante a execução das ordens judiciais, uma das mulheres foi presa em flagrante, e a outra, que também encomendou as cédulas, ouvida e responderá a inquérito policial. As presas poderão responder pelo crime de falsificação de moeda. Elas foram encaminhadas à cidade de São Sebastião do Paraíso, ainda na Região Sul do estado, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Falsificação de moeda é crime, com pena de reclusão de três a 12 anos, além de multa, para quem adquirir, vender, trocar, ceder, emprestar, guardar ou introduzir em circulação cédulas falsas.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata