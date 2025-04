Suspeito de matar idoso de 93 anos é preso em Minas

Um homem de 38 anos foi preso em flagrante, nesta segunda-feira (7/4), suspeito de matar um idoso de 93 anos no distrito de Bom Jesus do Tabuleiro, em São José do Jacuri, na Zona da Mata de Minas Gerais. O corpo da vítima foi encontrado em frente à casa do investigado, o que levantou suspeitas e mobilizou a polícia.

A vítima estava desaparecida desde o sábado (5/4). As investigações apontam que o crime pode ter sido motivado por interesse financeiro: o suspeito queria acessar a conta bancária do idoso para fazer saques e empréstimos. O idoso se negou a fornecer a senha do cartão o que pode ter levado ao homicídio.

O investigado havia saído da prisão em fevereiro deste ano e possui várias passagens pela polícia. A companheira dele teria se recusado a participar do plano e deixou o município dias antes do crime, indo para o Espírito Santo.

Durante o interrogatório, o suspeito permaneceu em silêncio. Ele foi autuado por homicídio qualificado, com agravantes como motivo fútil, meio cruel (tortura) e impossibilidade de defesa da vítima. O homem foi encaminhado ao sistema prisional. Seis testemunhas foram ouvidas, e o inquérito segue em andamento. A polícia também apreendeu o celular do suspeito e colheu amostras de sangue para a investigação.