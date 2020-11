São Tomás de Aquino: vereador é detido suspeito de trocar tomate por voto

Vereador de São Tomás de Aquino foi abordado com caixas de tomates. Suspeita é de tentativa de comprar votos (foto: Polícia Militar de São Tomás de Aquino) O candidato a vereador, Adriano dos Reis, o Goteira (MDB), foi detido suspeito de trocar votos por tomates, em São Tomás de Aquino, no Sul de Minas. O político concorre à reeleição e foi detido com caixas cheias de tomates. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil da cidade e pagou fiança no valor de R$ 10 mil.









Os militares foram até o local e constaram que o politico estava oferecendo os tomates para as pessoas. Segundo a polícia, no bolso do vereador havia R$ 141 e 11 santinhos de propaganda eleitoral. No carro estavam quatro caixas com tomates e outras cinco vazias.