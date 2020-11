Idoso é detido após escrever número de candidato em urna eletrônica

(foto: Rafael Honorato/TV TEM)

Um homemfoi detido na manhã deste domingo (15), aocom o número de um candidato à prefeitura de, no interior de São Paulo.Quem percebeu o fato foi o eleitor seguinte. Segundo a polícia, o homem se confundiu eo número do candidato nos quadrados que aparecem na tela da urna.O eleitor foi levado para a delegacia para fazer o registro e liberado logo depois. De acordo com os funcionários da Justiça Eleitoral, a urna passou por umae não precisou ser trocada.*Estagiária sob a supervisão da editora Silvana Arantes