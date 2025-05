Câmara de Diamantina aprova no meio-passe para estudantes

A Câmara Municipal de Diamantina, na Região do Vale do Jequitinhonha, aprovou por unanimidade, em regime de urgência, o projeto que institui o meio-passe estudantil no município. A medida, que poderá entrar em vigor já na primeira semana de junho, permitirá que os estudantes paguem R$ 2,50 pela passagem. A proposta foi aprovada na última segunda-feira (20/5).



De acordo com a Prefeitura de Diamantina, o benefício será uma ferramenta estratégica para atrair novos estudantes para a cidade. Com maior facilidade de acesso ao transporte público, espera-se um crescimento no número de matrículas em instituições locais, o que pode aquecer diversos setores da economia, como moradia, alimentação e comércio em geral.

Além da implantação do meio-passe, o projeto também contempla o repasse de recursos públicos para o congelamento da tarifa do transporte coletivo, garantindo o valor atual para toda a população. O último reajuste ocorreu em 2022.

A empresa concessionária do transporte público municipal, agora sob nova administração de um grupo econômico, assumiu o compromisso, por meio de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público, de ampliar as linhas, melhorar a frota e investir em acessibilidade.

"É uma conquista construída com diálogo e compromisso com o futuro da cidade. Com o meio-passe, vamos não apenas facilitar a vida de milhares de estudantes, mas também contribuir para o desenvolvimento educacional, econômico e social de Diamantina. Estamos preparados para honrar os compromissos assumidos e entregar um transporte mais acessível, moderno e eficiente para todos", avalia João Paulo Gomes, sócio-administrativo da empresa.

O prefeito de Diamantina, Geferson Burgarelli (MDB), destacou o impacto da medida para o desenvolvimento local: "ao facilitar o acesso dos estudantes ao transporte público, criamos um ambiente mais atrativo para quem deseja estudar em Diamantina. Isso se traduz em mais movimento na economia, mais empregos e mais oportunidades para toda a cidade", afirmou.