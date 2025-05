BH: homem ataca funcionário de supermercado na Pampulha

Um homem atacou um funcionário de supermercado na Avenida Portugal, na Pampulha, em Belo Horizontwe, nesta quarta-feira (21/5). De acordo com informações preliminares da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a vítima teria sido atingida no rosto com um objeto cortante.

Ainda de acordo com a corporação, o agressor teria sido agredido por pessoas que estavam no local e, em seguida, levado para uma Unidade de Pronto Atendimento.

A informação inicial era de que a vítima havia sido ferida com um corte profundo e estaria perdendo muito sangue. No entanto, informações atualizadas apontam que o ferimento teria sido no lábio e que o funcionário estaria bem.

A motivação da agressão e detalhes sobre como ela se deu, bem como objeto utilizado, ainda não foram apuradas pela PMMG. A ocorrência está em andamento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Nas redes sociais, circula um vídeo de um homem tentando desferir golpes em pessoas ao redor dele com um objeto não identificado, em frente ao supermercado na Avenida Portugal. As imagens mostram ele sendo imobilizado e atacado pelos cidadãos. No entanto, ainda não há confirmação de que as cenas do vídeo sejam referentes à ocorrência da agressão ao funcionário.

*Matéria em atualização

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino