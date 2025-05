MG: mulher encontra corpos de filha e neto dentro de casa

Uma mulher, de 29 anos, e um bebê, de 1 ano, foram encontrados mortos, em avançado estado de decomposição, na cidade de Alterosa, no Sul de Minas, nessa terça-feira (20/5). A mãe da mulher, de 57 anos, foi até o local porque não tinha notícias da filha há quatro dias. Porém, não estranhou a ausência da filha e disse que a jovem tinha o costume de ir até a cidade vizinha de Conceição Aparecida, onde morava o namorado dela.





Os corpos estavam em um colchão no chão do quarto e cobertos. Sobre o corpo da mulher havia ainda um aparelho de TV antigo.





A mãe da jovem contou aos policiais que foi procurada, ontem, por funcionários do Centro de Referência em Assistência Social da cidade. Eles tentavam entrar em contato com a mulher, mas não conseguiam e pediram ajuda para a mãe tentar localizá-la. Por isso, ela foi até o imóvel.





Ela disse que, ao chegar, encontrou o portão aberto e viu que a casa estava fechada. Ao chegar no corredor, sentiu um cheiro forte e percebeu que a casa estava infestada de moscas.





Conseguiu abrir uma janela e o cheiro ficou ainda pior. A mãe da jovem conta que pegou uma porta de guarda-roupas que estava no quintal e subiu nela para tentar ver dentro do quarto. Foi quando avistou o corpo da filha e saiu correndo desesperada, pedindo ajuda.





Um homem presenciou o desespero da mãe e entrou no imóvel, acreditando que a criança pudesse estar viva, mas logo viu o corpo do bebê também e a polícia foi chamada.





Testemunhas





Vizinhos ouvidos pela polícia contaram que havia uma intensa movimentação na casa, mas desde domingo (18/5) não viram mais ninguém entrando ou saindo do local. Porém, não relataram nenhuma movimentação suspeita.





Outra testemunha disse que a mulher se relacionava com outro homem, além do namorado, e que ambos frequentavam a casa.





Um primo da jovem também contou aos policiais que viu a prima e o namorado, em um bar, no sábado (17/5). Que o homem teria ido até lá para quitar uma dívida da jovem. Relatou ainda que ela já tinha sido agredida pelo namorado e que, há pouco tempo, o homem teria descoberto, por um exame de DNA, que não era o pai da criança. Segundo o primo, o homem teria tentado convencer a namorada a não expor o fato, mas ela não teria concordado.

Ainda de acordo com o Boletim de Ocorrência, o perito que esteve no local disse que os corpos deveriam estar lá há pelo menos três dias. E que não era possível observar alguma lesão, pelo avançado estado dos corpos. Mas a mulher tinha uma calça amarrada na altura do tórax, que poderia ter sido usada para estrangulá-la, embora não fosse possível confirmar. Os corpos foram retirados do local e passaram por perícia. O caso será investigado pela Polícia Civil.