Homem é preso por suspeita de estupro e aliciamento de menores na Grande BH

Um homem, de 57 anos, foi detido por suspeita de estupro de vulnerável, em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A polícia foi alertada por moradores, que notaram a presença de adolescentes na residência do suspeito sempre que sua esposa saía pela manhã.

Ao chegar ao local, os policiais avistaram uma jovem de 13 anos subindo uma rampa com R$ 150 em mãos. Questionada sobre a quantia, a adolescente começou a se emocionar, olhou em direção à casa e mostrou o dinheiro. A equipe adentrou o imóvel e surpreendeu o acusado no banheiro. Durante a abordagem, ele reagiu, obrigando os agentes a utilizarem força física para contê-lo.

A vítima contou que o homem a tocava inadequadamente "há algumas semanas" e que foi apresentada a ele por uma amiga, de 12 anos. Os militares dirigiram-se à residência da outra adolescente que, a princípio, negou conhecer a garota, mas, diante dela, admitiu a amizade e que sabia quem era o suspeito. A jovem mais velha revelou que já havia recebido valores em dinheiro do acusado, porém em quantias menores .

Em seu depoimento, a adolescente de 13 anos afirmou que o homem "sempre lhe dava dinheiro e a tocava". Ele também a "pagava" por cada nova vítima indicada. A menina de 12 anos foi encaminhada ao hospital de Ibirité, onde, segundo relatos, confessou à psicóloga que "não se limitou a carícias, havendo relação sexual", necessitando de medicação adequada.

As vítimas não confirmaram se o suspeito registrava os crimes com um celular. Devido à revolta de moradores, que tentaram agredi-lo, o homem precisou de escolta policial. Na delegacia, com a presença de sua advogada, ele permaneceu em silêncio.