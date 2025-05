MG: após pedido do MP, advogado acusado de estelionato é preso

Um advogado acusado de estelionato foi preso preventivamente, nesse sábado (17/5), após pedido feito pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) à Justiça. Segundo o solicitante, o homem estava descumprindo decisão judicial que tinha suspendido temporariamente seu exercício profissional.

De acordo com o MP, o advogado também é réu em quatro ações penais em Manga, no Norte do estado, por ter aplicado golpes contra os clientes dele.

O homem já havia sido suspenso temporariamente de exercer a advocacia, mas, segundo o Ministério, estava descumprindo a decisão judicial, o que motivou o pedido de prisão.

Conforme o MPMG, durante o período de suspensão, o réu atuou como advogado em processos em Carmo do Paranaíba e Rio Paranaíba, no Paranaíba; Buenópolis, na Região Central; Boa Esperança, no Sul de Minas, e Jaíba, no Norte do estado.

O MP, por meio da Promotoria de Justiça de Manga, ao saber dos fatos, iniciou uma investigação sigilosa, comunicou o ocorrido às Promotorias de Justiça locais e pediu, na Justiça, a prisão preventiva do acusado.