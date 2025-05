BH tem novos pontos de vacinação contra a gripe neste sábado

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

Praças, parques, estações de ônibus, shoppings e um centro de saúde em BH recebem neste sábado (24/5) a vacinação contra a gripe. A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) amplia a campanha de imunização ofertando doses em oito pontos da cidade. O grande número de casos de gripe na capital fez aumentar a procura pela vacina, e agora a ação visa fortalecer a cobertura do imunizante.

Com o objetivo de facilitar o acesso da população, as doses são aplicadas em diferentes horários, conforme o local, variando entre 8h e 18h. Essa é mais uma estratégia para reforçar a proteção das pessoas contra as doenças respiratórias, comuns nesta época do ano.

“O nosso foco é a proteção da população. Evitar que a doença se espalhe é a melhor forma de proteger a nossa comunidade. A vacina é segura, gratuita e fundamental para prevenir complicações decorrentes da gripe, que pode evoluir para quadros mais graves e sobrecarregar os serviços de saúde”, salienta a subsecretária de Promoção e Vigilância à Saúde, Thaysa Drummond.

Thaysa lembra que a a campanha de vacinação contra a gripe no município acontece há mais de um mês, antes, inclusive, da data inicial recomendada pelo Ministério da Saúde. Mas a cobertura vacinal está muito aquém da desejada, de 90% da população - esse índice não chegou nem a 50% na capital. "Considerando o público alvo, que seriam idosos, gestantes e crianças até seis anos de idade, a cobertura está baixíssima", diz.



Com essa perspectiva, conta Thaysa, a PBH pensou em estratégias para oportunizar o acesso à vacina também nos finais de semana. "O intuito é atingir e mobilizar as pessoas no sábado, um dia em que estão com a família, passeando. O imunizante está disponível para todo mundo a partir dos 6 meses de idade. A família inteira já pode aproveitar a oportunidade de se vacinar", afirma a subsecretária.

A partir do início da semana, a secretaria faz um balanço de como foi a procura e, conforme considerar necessário, pode abrir a imunização novamente em outro sábado. Sobre as fakenews acerca de vacinas, principalmente a partir da pandemia, Thaysa pondera que a desinformação é um grande inimigo. "É impressionante como uma notícia falsa consegue ser disseminada e se tornar meia verdade em uma velocidade absurda. Temos trabalhado e contamos com os veículos de comunicação para desmistificar e desfazer esse movimento anti vacina, que não tem embasamento", diz.



Ela reforça que as vacinas são seguras, qualquer que seja ela, para gripe, COVID, e todas as outras disponíveis no programa nacional de imunização. Fizeram com que o Brasil ficasse livre de várias doenças que mutilavam a população. "Vacina é vida, vacina é proteção".



Sobre o aumento da ocorrência de doenças respiratórias, Thaysa lembra que BH enfrenta uma situação de emergência. "Tivemos um aumento significativo de pessoas doentes e, com isso, uma alta da solicitação de internação hospitalar, o que significa um número elevado de síndrome respiratória aguda grave (SRAG), que são os pacientes mais graves. A doença atinge principalmente as crianças pequenas e a população acima de 60 anos, mas também temos, no grupo de pessoas que estão graves, jovens sem comorbidade. Não vale a pena correr esse risco. A vacina protege, ou para não adoecer, ou para não ter a forma grave", reforça, lembrando que são vários tipos de vírus em circulação, e a vacina da gripe protege contra três tipos - duas variações do Influenza A e Influenza B.





Entre os locais de vacinação, estão: o ViaShopping, no Barreiro (10h às 17h), o Shopping Cidade, no Centro (9h às 18h), o Festival das Escolas da Leste, no Taquaril (8h às 12h), o Minas Shopping, no União (10h às 17h), o Shopping Del Rey, na Pampulha (10h às 17h), o Parque Aggeo Pio Sobrinho, no Buritis (8h às 17h), a Estação Pampulha, no Jardim Atlântico (8h às 17h), e o Centro de Saúde Rio Branco, em Venda Nova (8h às 17h).

A Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância da proteção, especialmente entre os grupos mais vulneráveis, como idosos, crianças pequenas, gestantes e pessoas com comorbidades.

Sintomas respiratórios

O Centro de Saúde Rio Branco, na regional Venda Nova, também está aberto para prestar assistência a pessoas com problemas respiratórios, das 7h às 19h.

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Esse é o terceiro sábado de funcionamento da unidade, a mais procurada para atendimento. Do total de consultas realizadas nos sábados 10 e 17 de maio, nos centros de saúde abertos, mais de 37% foram no Rio Branco. As nove UPAs também estão preparadas para oferecer cuidados nesses casos.