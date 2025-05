Vazamento de água ameaça imóveis de desabamento em BH

Duas casas localizadas na Rua Vereador Antônio Menezes, no Bairro Independência, na Região do Barreiro, foram interditadas pela Defesa Civil de Belo Horizonte. Durante uma vistoria nesta quinta-feira (22/5), o órgão constatou que os imóveis apresentam risco de desabamento.

De acordo com informações da Defesa Civil, os agentes identificaram um vazamento de água, que aparenta ser proveniente de uma tubulação da Copasa. Os principais pontos afetados são os muros e estruturas de contenção que fazem divisa com a via pública, que apresentam riscos à segurança dos imóveis e também das pessoas.

A Defesa Civil isolou os locais atingidos e encaminhou o caso à Copasa, em caráter de urgência, que deverá adotar as medidas corretivas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba as notícias relevantes para o seu dia