Militar de folga saca arma e dá coronhadas em briga em frente a boate

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Um policial militar sacou uma arma de fogo e deu coronhadas em um homem em uma briga em frente a uma boate em Uberlândia (MG), na Região do Triângulo. O caso foi registrado no domingo (18/5), na Avenida Rondon Pacheco, no Bairro Lídice.

Um vídeo gravado por uma testemunha mostra o momento em que dois homens estão discutindo na porta da casa de festas quando o indivíduo de preto empurra o outro. Em determinado momento da briga, esse mesmo homem saca uma arma de fogo e dá uma coronhada na cabeça do outro envolvido, que coloca as mãos para cima e cai ao chão. Veja o vídeo.

A Polícia Militar foi acionada e retirou a arma do homem, que se identificou como um policial militar.

Segundo o boletim de ocorrência, o sujeito agredido com a coronhada contou que estava a caminho da fila da boate para pagar a conta quando se desentendeu com o policial e foi arrastado pelo pescoço para a parte externa da boate, onde foi agredido com socos e empurrões.

Ainda segundo o relato dele, o militar deu uma coronhada na cabeça dele e causou uma pequena lesão. O homem não informou o motivo do desentendimento.

Um segundo envolvido também relatou que estava na fila da boate para pagar a comanda quando testemunhou a confusão. Ele tentou intervir e separar a briga, momento em que o policial sacou a arma. Na ação, o militar deu uma coronhada no nariz da testemunha da briga.

Questionado sobre a ocorrência, o policial afirmou que estava na fila para pagar a comanda quando pediu aos envolvidos para passar na frente no pagamento porque um amigo estava passando mal. O militar fez o pagamento e afirma que os envolvidos na confusão passaram a ameaçá-lo, dizendo que iriam pegá-lo na saída da boate.

No momento em que ele estava indo embora do estabelecimento, os envolvidos partiram para cima do militar que, alega, reagiu sacando a arma para se defender.

Em nota, a Polícia Militar informou que as providências cabíveis sobre o caso envolvendo um policial militar da ativa, fora do horário de serviço, foram adotadas pela corporação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Por se tratar de ocorrência de menor potencial ofensivo, foi lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e dado o devido encaminhamento ao Juizado Especial Criminal e salienta que todas as medidas cabíveis na esfera administrativa militar também estão sendo adotadas”, informou a PM.