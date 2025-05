Acidente com carro de luxo complica o trânsito na Praça da Savassi

Repórter-fotográfico desde 2000, com experiência em coberturas de grandes reportagens locais e nacionais pelo Estado de Minas, Portal Uai e No Ataque.

Um acidente envolvendo um carro de luxo, modelo Mercedes C180, complica o trânsito na região da Savassi, no Centro-Sul de Belo Horizonte, na manhã desta sexta-feira (23/5). A batida aconteceu depois de cochilo ao volante.

Segundo a BHTrans, o carro colidiu contra uma placa de inox na Praça da Savassi, no encontro das avenidas Cristóvão Colombo e Getúlio Vargas, no sentido Avenida do Contorno. O veículo ocupa a faixa da esquerda, que está interditada.

O pai da namorada do motorista, que preferiu não se identificar, contou à reportagem que o condutor, G.S.R., de 28 anos, descia a avenida, no sentido centro, depois de deixar a namorada em casa, quando cochilou ao volante.

Ele foi socorrido com escoriações, queixando-se de dores em uma das mãos e em um dos joelhos. Ele foi hospitalizado e está estável.

Ainda conforme a BHTrans, um reboque foi acionado e fará a retirada do carro ainda nesta manhã.

A Polícia Militar também acompanha a ocorrência.