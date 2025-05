Final feliz: idoso que desapareceu na Savassi é encontrado

O aposentado Antônio Júlio Ribeiro, de 88 anos, foi encontrado na manhã desta quarta-feira (21/5) com a ajuda de pessoas que viram a mobilização para encontrá-lo. O idoso havia desaparecido na manhã dessa terça (20/5), quando saiu da casa onde mora, no Bairro Funcionários, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, e não voltou.

Filha do aposentado, Wilza Júlia Ribeiro confirmou a informação de que Antônio foi encontrado e está bem. No entanto, ela não deu detalhes do que aconteceu e onde ele foi achado, apenas que a família foi acionada por pessoas que o reconheceram devido à mobilização das buscas.

Durante a procura por Antônio, familiares informaram que ele está lúcido, mas toma remédio controlado para pressão e usa marca-passo. As condições não o impedem de ir à farmácia ou ao banco, por exemplo. O idoso também costuma sair para fazer o jogo da Mega-Sena, contou Wilza.

Visto na farmácia

Depois de sair de casa, onde mora com a esposa, de 81 anos, Antônio foi visto na saída de uma farmácia na Praça Tiradentes, na esquina da Avenida Afonso Pena com a Rua Paraíba.

Depois, um homem se lembrou de ver o idoso passando pela Praça da Savassi, perto do McDonald's, entre 11h10 e 11h15. A família também procurou por ele nos hospitais.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino