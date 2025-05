MG: expressão vira-lata caramelo é reconhecida como manifestação cultural

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um projeto de lei (PL) que reconhece a expressão ‘vira-lata caramelo’ como manifestação cultural imaterial em Viçosa, na Região da Zona da Mata, em Minas Gerais, foi aprovado por vereadores nessa segunda-feira (19). De acordo com a vereadora Marly Coelho (PRD), defensora da causa animal e autora do PL 29/2025, o objetivo é utilizar o reconhecimento para dar notoriedade ao combate de maus-tratos e angariar recursos para lutar. Moradores do município apoiam a medida, que precisará ser sancionada pela prefeitura.

A moradora de Viçosa Giulia Albernaz, de 26 anos, avalia positivamente a proposta. Tutora da Paçoca, uma vira-lata caramelo de porte grande, e outros dois gatos adotados, ela acredita que a partir do reconhecimento da expressão a conscientização em relação aos animais de rua possa ser ampliada. Isso porque, segundo ela, a população carece de educação para evitar maus-tratos.

“É uma causa muito importante, porque traz visibilidade para os animais de rua, não só o caramelo. O caramelo é a representação dos cães de rua, mas existem muitos outros. A medida vai trazer mais consciência, de que você não está no mundo sozinho, porque os animais precisam de você”, diz a auxiliar administrativa.

Como justificativa da proposta, foi explicado que o vira-lata caramelo simboliza a convivência urbana e reflete a identidade social de Viçosa. Ele é uma manifestação cultural imaterial, inserida no cotidiano e nas interações sociais da cidade. O projeto tem como base a Lei nº 8.313/1991, que criou o Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), voltado à preservação e valorização de bens e produtos culturais.

O conceito de bens culturais imateriais engloba símbolos e práticas essenciais para a construção da identidade local. Com a aprovação do projeto, a valorização da cultura viçosense é estimulada, assim como o sentimento de pertencimento, solidariedade e compromisso ético com a cidade e seus moradores.

De acordo com a vereadora, a ideia foi pensada a partir das mazelas e da dificuldade existente para angariar recursos para a causa animal. Embora seja uma questão de saúde pública, a parlamentar enxerga muitas dificuldades para conseguir verbas federais por causa de rubrica que ainda não existe, com exceção do documento autenticado relacionado ao controle populacional de cães e gatos.

“Se a gente torna esse título como manifestação imaterial e cultural, a gente pode apresentar projetos para tentar angariar recursos para concentração, fazer um filme, gerar cartilhas que a gente possa entregar nas escolas, ter um dia do ‘Vira-lata Caramelo’, promover uma grande feira de adoção, convidar a comunidade da nossa cidade para que a gente possa falar sobre conscientização e angariar recursos”, diz a vereadora.

A medida ainda prevê a diminuição no número de abandono e maus-tratos contra animais por meio da conscientização. Há, ainda, a ideia de criar o Dia do Vira-lata Caramelo, no dia de São Francisco de Assis, celebrado no dia 3 de outubro, para reforçar a ideia.