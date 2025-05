Prefeito de cidade de Minas procura polícia para denunciar desacato

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

O prefeito da cidade mineira de Santana de Cataguases, na Zona da Mata, Marcos Ferreira (PSD) procurou a Polícia Militar para denunciar que foi desacatado por um cidadão durante uma partida de futebol. O caso aconteceu no sábado (17/5) e foi divulgado pela PM na manhã desta quarta-feira (21/5).

Segundo a Polícia Militar, o prefeito da cidade, de 64 anos, afirmou que estava no Estádio Carlos Peixoto, conhecido como Campo do Operário, no centro de Cataguases, quando foi desacatado por um homem de 55 anos.

O boletim de ocorrência narra que o prefeito foi chamado de “safado, sem vergonha, caloteiro e prefeitinho de merda”.

Segundo a vítima, o desacato ocorreu devido à insatisfação do suspeito em relação à uma contratação de serviço de segurança de eventos feita pela prefeitura em data passada.

A Polícia Militar encaminhou a ocorrência para a Delegacia de Polícia Civil de Cataguases que irá investigar o caso