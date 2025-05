Professora que teria maltratado aluno autista é afastada de escola

A Prefeitura de Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, afastou uma professora, de 51 anos, que atuava na Escola Municipal Emília de Lima. A docente é alvo de uma investigação por ter, supostamente, cometido maus-tratos contra um aluno de 7 anos, autista de grau 3. O caso ocorreu em abril deste ano e foi registrado em vídeo por uma vizinha.

Diante do caso, a testemunha que registrou as agressões teria acionado a Polícia Militar (PMMG). As câmeras do circuito interno de vigilância também teriam gravado os maus-tratos ao aluno, que ocorreram em uma quadra de esportes.

Por sua vez, a professora alegou aos agentes da Polícia Militar que o aluno em questão tem comportamento bastante agressivo.

Ela afirmou ainda que o estudante a agrediu com mordidas nos seios e em um dos braços, que a levaram a procurar atendimento médico.

Posicionamento da prefeitura

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Nova Lima emitiu uma nota sobre o caso. Confira, na íntegra, abaixo:

"A Prefeitura de Nova Lima, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), tomou providências imediatas ao ser informada sobre a denúncia de agressão envolvendo uma Professora de Apoio e um aluno autista de 7 anos na Escola Municipal Emília de Lima. A escola seguiu os protocolos, acionou a Semed e prestou acolhimento aos envolvidos. A Polícia Militar foi acionada por uma vizinha da escola, que presenciou o ocorrido. O Conselho Tutelar também acompanhou a ocorrência. A professora foi afastada da escola e do atendimento ao aluno, e o caso segue sob investigação das autoridades competentes.

Mesmo sem a formalização da denúncia pelos responsáveis — que optaram por não dar prosseguimento por motivos pessoais —, a Prefeitura não deixou de agir. A equipe multidisciplinar da Semed, composta por fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo e psicopedagogo, e a equipe da escola, com assistente social e psicólogo, acompanham o estudante e sua família de forma contínua. O aluno já retornou às aulas com rotina adaptada e acompanhamento diário. Reuniões com a família vêm sendo realizadas desde o ocorrido, com novos encontros programados para garantir o bem-estar da criança e o ajuste permanente das estratégias educacionais.



É importante destacar que os estudantes com deficiência que necessitam de um maior nível de suporte, passam por uma avaliação pela equipe técnica e pedagógica do Setor de Educação Especial da Semed. A partir disso, são designados Professores de Apoio para o acompanhamento devido e apropriado no período escolar. Os demais estudantes com deficiência sem necessidade deste suporte são acompanhados pelos Profissionais de Apoio.

A rede municipal de educação de Nova Lima conta com mais de 2 mil profissionais qualificados e comprometidos com um atendimento humano e de qualidade. Todos recebem capacitação contínua para garantir que nossas escolas e creches sejam ambientes seguros e acolhedores para os estudantes.

A Prefeitura não compactua com o ocorrido, repudia qualquer forma de violência e reforça seu compromisso com a transparência, a proteção dos direitos das crianças e uma educação pública cada vez melhor para todos."