MG cria primeiro centro cibernético de combate a ataques em escolas do país

Minas Gerais inaugura, nesta terça-feira (20), o Centro de Inteligência Cibernética (Ciberint), voltado ao combate de ataque em escolas. A iniciativa, do governo estadual, é a primeira do país e prevê um trabalho integrado com forças de segurança para prevenir episódios de violência extrema em escolas do estado.

Segundo o governo de Minas, o novo equipamento é voltado à atuação na prevenção, neutralização e repressão a atos criminosos relacionados a discursos extremistas e à violência em instituições de ensino. Serão realizados monitoramentos na internet, sobretudo na dark web e deep web, e nas redes sociais, afim de identificar suspeitos e locais que podem ser utilizados para cometer crimes.

O Ciberint é um laboratório que funcionará na sede da Agência Central de Inteligência da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), no Prédio Alterosas, na Cidade Administrativa, na Região de Venda Nova em Belo Horizonte. O local é equipado com computadores modernos, dotados de tecnologia avançada.

O projeto do Ciberint concorreu com outros para receber financiamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública e ficou em primeiro lugar, obtendo recurso de quase R$ 3 milhões, utilizados na compra de equipamentos.

O projeto também será um centro de pesquisa, recebimento, tratamento e difusão de denúncias entre todas as instituições com atuação na temática. As denúncias serão recebidas nos canais já conhecidos e apuradas no laboratório.

Segundo o vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões (Novo), será possível cruzar denúncias escolares com o ambiente virtual, em grandes fóruns virtuais, redes sociais e inteligência artificial.

"O foco é monitorar a violência escolar extrema, o comportamento dos jovens que saem do padrão e que merecem atenção por parte das polícias. É um trabalho preventivo, mas a estrutura pode ser usada nas investigações depois que crimes forem cometidos", diz.

De acordo com Simões, o ambiente virtual é mais aberto do que se imagina e, por isso, a família de crianças e adolescentes deve ter atenção com o que está sendo consumido na internet. Isso porque, a web é a forma de recrutamento para os jovens, além de ser o ambiente onde os crimes são planejados.

Prevenção no estado

A atuação para prevenir a violência nas escolas e garantir um ambiente saudável aos profissionais e estudantes ocorre desde 2023, conforme o Governo de Minas. O trabalho será coordenado pela Agência Central de Inteligência da Sejusp, respeitando a autonomia das instituições, com base em um protocolo de atuação que está sendo construído de forma também conjunta. O objetivo é fortalecer o diálogo entre os órgãos de segurança pública e de persecução penal e os diferentes atores da comunidade escolar, promovendo uma atuação ininterrupta e sistêmica.

O Grupo Estadual de Inteligência para prevenção e repressão à violência escolar, no âmbito do Sistema Estadual de Inteligência de Segurança Pública de Minas Gerais (Seisp/MG), junto do Grupo de Intervenção Estratégica de Enfrentamento da Violência Extrema nas Escolas no Estado de Minas Gerais (GIE Escolas), do MPMG, já atuou em 43 casos no estado. Para o vice-governador, com o Ciberint, o número de atendimento deve crescer exponencialmente.