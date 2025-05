Batida seguida de explosão mata duas pessoas na BR-262

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Duas pessoas morreram em uma batida seguida de explosão na noite dessa segunda-feira (20/5), na BR-262, na altura da cidade de Veríssimo (MG), na Região do Triângulo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente envolveu uma carreta bitrem e um carro de passeio. A cena encontrada pelos militares no local da batida mostra que o carro bateu de frente com a carreta ao tentar fazer uma ultrapassagem em uma curva.

Depois do impacto, o veículo de passeio pegou fogo.

Uma pessoa morreu carbonizada dentro do veículo. A outra vítima foi arremessada para fora do carro e teve um trauma extenso na região frontal do crânio.

Uma equipe médica da cidade confirmou a morte dos passageiros do carro de passeio ainda no local do acidente.

O motorista da carreta estava ausente na cena quando os bombeiros chegaram, mas retornou após a chegada do proprietário da empresa responsável pela carreta.

Um caminhão pipa foi usado para controlar o fogo.

A Polícia Civil foi acionada para os trabalhos periciais.