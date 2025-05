Tombamento de caminhão com 13 toneladas de carga deixa feridos na BR-381

Um acidente envolvendo o tombamento de um caminhão com 13 toneladas de carga de palha de arroz deixou duas pessoas feridas na BR-381, no distrito de Ravena, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (20/5).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do caminhão perdeu o controle da direção, por volta das 3h50. O veículo tombou e atingiu um carro de funerária que também trafegava pela via.

Conforme registros, o motorista e o passageiro do veículo atingido ficaram feridos. Eles foram retirados do carro e levados por uma ambulância particular e por uma viatura do Samu ao HPS João XXIII.

O carro da funerária não transportava corpo no momento do acidente.

O motorista do caminhão não se feriu.

O trânsito ficou lento no trecho. Às 5h50, os veículos e a carga já haviam sido retirados da pista.