MG-424: motociclista derrapa na pista, se levanta e morre atropelado

Um motociclista, de 52 anos de idade, morreu depois de derrapar na pista, se levantar e ser atropelado por um carro sedan na MG-424, em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O acidente ocorreu na altura do bairro Jardim da Gloria, na noite dessa segunda-feira (19/5). Testemunhas relataram que o homem perdeu o controle da direção devido a obras de recapeamento na rodovia.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista do carro, de 22 anos, contou que dirigia o próprio veículo, um Volkswagen Jetta, pela faixa da direita, quando se surpreendeu com a presença da vítima. Aos policiais, ele contou que viu o homem pulando a barreira de proteção da pista e não conseguiu frear antes de atingi-lo.

Segundo uma testemunha, o motociclista trafegava pela rodovia e perdeu o controle da moto em razão de desníveis na pista por obras de recapeamento. O homem caiu, se levantou para pegar a mochila e foi atropelado pelo Jetta.

De acordo com o boletim de ocorrência, o motociclista foi socorrido pelo Samu, que confirmou a morte. A equipe médica informou que a vítima teve várias escoriações, traumas e fraturas nas pernas e nos braços.

Depois do trabalho da perícia da Polícia Civil, os veículos foram liberados aos familiares. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) e o caso segue com a 3ª Delegacia de Polícia Civil em Vespasiano.