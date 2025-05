BH: trio é preso depois de rendição de motorista de app e roubo de carro

Dois adolescentes, de 16 e 17 anos, foram apreendidos e um adulto, de 27, preso, depois que um motorista de aplicativo foi rendido e teve o carro roubado no bairro São Salvador, na Região Noroeste de Belo Horizonte, na noite dessa segunda-feira (19/5). Com o trio, foi recuperado o veículo e houve apreensão de drogas, dinheiro e um revólver.

De acordo com informações do Sargento Correia, do Batalhão Rotam da Polícia Militar, a vítima, de 24 anos, aguardava a chegada de uma passageira na Rua Lume quando foi abordada por dois suspeitos em uma moto dourada. Neste momento, o garupa desceu do veículo, apontou uma arma para o rosto do motorista e anunciou o assalto.

O motorista desceu do carro, de modelo Fiat Uno, e o garupa assumiu a direção. A vítima acionou a polícia pelo telefone e passou informações sobre os últimos locais registrados pelo rastreador do veículo.

Segundo o PM, os militares realizaram buscas por cerca de 30 minutos até encontrar o veículo estacionado na Avenida João Gomes Cardoso, no bairro Jardim Laguna, com três suspeitos no interior. À frente do veículo, estava uma motocicleta Honda CB 300 na cor dourada, similar à descrita pela vítima, com um motociclista a bordo.

Os policiais se aproximaram, o motociclista fugiu e os ocupantes do carro foram abordados. Conforme os registros, desembarcou do banco do passageiro um homem, de 27 anos, com passagens pela polícia pelo crime de tráfico de drogas, furto e com cumprimento de prisão. Com ele, foi encontrado um celular.

Do banco do motorista, desceu um adolescente de 17 anos com drogas e uma quantia em dinheiro. Ele foi reconhecido como o autor da rendição.

Já da parte traseira do carro, desceu outro adolescente de 16 anos. Com ele, não foi encontrado nenhum item, porém, conforme o Sargento Correia, próximo do assento onde ele estava, foi localizado um revólver sem nenhuma munição. O celular e o dinheiro foram reconhecidos como de posse da vítima e a arma foi reconhecida como a utilizada no assalto.

O veículo da vítima foi recuperado pelos policiais PMMG/Divulgação

O veículo foi removido ao pátio, onde passará por vistoria e posteriormente deverá ser devolvido à vítima.

O adulto foi preso e os materiais e os adolescentes, apreendidos. Os três suspeitos foram levados à delegacia de Polícia Civil em Contagem.