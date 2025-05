Preso em flagrante por roubo a casa no Mangabeiras era foragido da Justiça

Um dos homens presos por render uma mulher e roubar itens de luxo de uma casa no Bairro Mangabeiras, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, era foragido da polícia e o outro era considerado um indivíduo de “alta periculosidade”, segundo a Polícia Militar (PM).

A dupla, presa em flagrante nessa quarta-feira (14/5), tem extensa ficha criminal. De acordo com a PM, o autor de 26 anos tinha o apelido de “Marreta” e acumula sete passagens pelos crimes furto e roubo. Ele era monitorado eletronicamente, mas a tornozeleira foi quebrada em 21 de abril. Depois disso, o homem ainda não havia sido encontrado pelas autoridades.

Um dos roubos do Marreta aconteceu em 27 de abril, no Bairro São Luís. Na ocasião, o suspeito e um comparsa, invadiram uma casa e furtaram R$ 150 mil em dinheiro, além de joias e um notebook.

Já o segundo autor do roubo no Bairro Mangabeiras, de 36 anos, é considerado um indivíduo de “alta periculosidade”. Os registros criminais dele incluem fuga de prisão, lesão corporal, furto, clonagem de veículos, ameaça e tentativa de homicídio.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência da PM, durante o flagrante de ontem, o homem de 26 anos não obedeceu às ordens de mãos na cabeça e correu para a varanda do quarto para se livrar dos objetos que já havia recolhido para roubar. Neste momento, um policial tentou algemá-lo, mas ele deu um soco no peito do PM, que reagiu com outro golpe.

Segundo os registros, o autor foi jogado no chão para ser algemado, mas seguiu dando braçadas e chutes nos policiais.

O segundo homem foi encontrado no cômodo ao lado. Ele teve os braços imobilizados no chão, mas também seguiu dando chutes contra as pernas dos militares até ser algemado.

A dupla foi levada à UPA Centro-Sul para avaliação médica e, na sequência, à Delegacia de Polícia Civil, que segue com o caso.

O roubo no Mangabeiras



A Polícia Militar foi acionada pela mulher que estava na casa no momento do assalto. Ela é filha dos proprietários do imóvel e contou que, ao ver os bandidos pelas câmeras de segurança, correu para o quarto, onde foi trancada por eles.

Com a chegada da polícia, houve uma varredura no imóvel e os militares localizaram os autores no segundo andar. Com eles foram encontrados diversos objetos furtados, como relógios, perfumes e itens pessoais das vítimas.

Minutos antes, a mesma dupla já havia invadido um escritório, também no Bairro Mangabeiras, de onde levou notebooks, HDs e outros equipamentos. Os objetos foram recuperados e reconhecidos pelas vítimas.