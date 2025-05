MG: micro-ônibus cai em barranco, 1 pessoa morreu e 7 ficaram feridas

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Uma pessoa morreu e outras sete ficaram feridas após um micro-ônibus cair em um barranco em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, na manhã desta segunda-feira (19/5). O acidente envolveu um coletivo da linha 300 (Campo Alegre/Via Granjas Primavera) e ocorreu nas proximidades do Bairro Niterói.

A vítima que morreu era um homem de 69 anos. Ele estava com sangramento na barriga e havia dado entrada no Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS), onde foi levado ao centro cirúrgico, mas acabou tendo a morte confirmada pela Prefeitura de Juiz de Fora.

“A Administração Municipal se solidariza com os familiares e amigos da vítima, expressando suas mais sinceras condolências neste momento de dor”, disse o Executivo em nota divulgada nesta tarde.

Segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o motorista, de 49 anos, sofreu fratura na coxa direita e traumatismo cranioencefálico.

Uma mulher foi socorrida com possível fratura de quadril. O filho dela, de 8 anos, teve luxação no braço. Outra mãe e seus dois filhos, de 6 e 10 anos, estão entre os feridos. A mulher sofreu traumatismo cranioencefálico e as crianças tiveram algumas escoriações.

A outra vítima é um homem, que também teve traumatismo cranioencefálico e se queixava de dores na coluna.

O acidente aconteceu em uma estrada de terra. O Corpo de Bombeiros esteve no local para realizar o resgate. O motorista relatou a um dos militares que trafegava muito próximo à beira da via quando o micro-ônibus perdeu a estabilidade, tombou e caiu no barranco.

“Devido à dificuldade de acesso, os militares montaram uma via de rapel para alcançar o local do acidente e realizar o resgate das vítimas de forma segura. Não foi necessário realizar cortes na estrutura”, disse a corporação em nota.

Outras pessoas, que estavam no coletivo e não tiveram ferimentos, já tinham saído do veículo quando os bombeiros e o Samu chegaram no local. Por essa razão, os militares não têm informações de quantos passageiros o micro-ônibus transportava.