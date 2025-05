Inteligência artificial transforma rotinas de médicos

A inteligência artificial (IA) e a automação têm ganhado destaque no setor de saúde brasileiro como ferramentas estratégicas para clínicas e consultórios que buscam escalar resultados com estruturas mais enxutas. Segundo especialistas, o avanço dessas tecnologias, aliado ao marketing digital, tem transformado a forma como médicos e gestores lidam com a jornada do paciente. De acordo com o estudo Panorama da Saúde Digital 2025, conduzido pelo Cetic.br e Cebrap, a IA tem potencial para otimizar processos administrativos, reduzir custos operacionais e ampliar o acesso aos serviços de saúde. A pesquisa destaca ainda que, embora o país esteja em estágio inicial de adoção, há otimismo generalizado entre gestores, pesquisadores e profissionais da saúde.

Para Deivid A. Clarinda, Chief de IA e Power BI da Agência Karambola, o estudo confirma uma virada de chave no setor: “Hoje, a IA deixou de ser uma tendência para se tornar uma estrutura de base. Clínicas que dominam automação e marketing digital conseguem crescer com menos esforço humano e mais previsibilidade nos resultados.”Fernando Vieira, Chief Strategy & Data Officer da mesma agência, reforça que a tecnologia já impacta diretamente a performance dos negócios. “Os dados apontam que a inteligência artificial, quando integrada à estratégia digital, contribui para uma jornada mais fluida, melhora a taxa de conversão e reduz gargalos operacionais.”

O estudo também menciona o SUS como uma oportunidade estratégica para o país, considerando o volume e diversidade dos dados públicos, que podem servir de base para o desenvolvimento de soluções escaláveis e inclusivas, desde que tratados com qualidade e segurança. Contudo, entre os principais desafios estão a ausência de políticas unificadas, dificuldades de integração e lacunas regulatórias.

Ainda segundo a Revista Medicina S/A, clínicas que estruturam sua presença digital e adotam fluxos automatizados vêm se destacando no mercado, com ganhos em agendamento, visibilidade e fidelização. Os sistemas permitem que toda a jornada — do primeiro contato até o agendamento — ocorra de forma automatizada, sem intervenção humana em etapas operacionais.“Quem entende de saúde, entende que o futuro não espera — ele se constrói com tecnologia e marketing digital, agora.”

