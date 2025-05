Sete são presos com 22 kg de pedras preciosas extraídas em invasão de haras

Sete homens foram presos, suspeitos de invadir um haras e realizar a extração ilegal de 22 kg de pedras preciosas. O caso aconteceu em Inhaúma, na Região Central de Minas, na madrugada desta terça-feira (20/5).

Segundo o Cabo João Andrade, a Polícia Militar no município foi informada pelo gerente de um haras que vários homens estavam realizando extração ilegal de pedras similares a cristais do imóvel. Os policiais seguiram até o endereço para averiguar e, próximo à propriedade rural, encontraram dois carros, de modelos Ford Ka e Volkswagen Gol.

O Ford Ka foi abordado e o Volkswagen Gol fugiu. No veículo, foram encontrados 12 kg dos cristais, uma lanterna, dois celulares, duas picaretas e duas facas. O segundo carro foi encontrado em uma via próxima à cidade de Curvelo e, no interior, foram encontradas duas pás e mais dez quilos da pedra.

As pedras foram encontradas ainda em estado bruto PMMG/Divulgação

O material apreendido passará por uma perícia que irá definir qual é o tipo da pedra. A suspeita é que sejam turmalinas negras.

Ao todo, a Polícia Militar prendeu sete suspeitos encontrados nos dois veículos. Conforme o Cabo Andrade, todos são de Curvelo e um deles estava com mandado de prisão em aberto por uma outra ocorrência na Região Centro-Oeste do estado.

O grupo e o material apreendido foram levados para a sede da Polícia Federal em BH, que segue com o caso.